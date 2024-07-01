人行進場調控債市 對資本市場有何影響？

中國人民銀行終於出手調控債市，人行官網1日公告，為維護債券市場穩健運行，在對當前市場形勢審慎觀察、評估基礎上，人行決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。大陸債市應聲大跌，大陸A股卻由跌轉漲，人行對債市的操作，對資本市場有何影響？

人行消息發出後，大陸國債期貨全線跳水，其中，30年期主力合約跌0.6%，10年期主力合約跌0.15%；銀行間主要利率債收益率升幅擴大。在此之前，10年期國債收益率已降至2022年4月底以來的歷史低點。

人行曾指出，高度關注當前債券市場變化及潛在風險，必要時會進行賣出低風險債券包括國債操作。對於此次人行將向一級交易商開展國債借入操作，市場人士猜測是人行通過借入操作增大持有的國債規模，為後續在公開市場開展國債賣出做準備。

中信證券首席經濟學家明明表示，人行近期就會在公開市場賣出國債，在10年期國債收益率降至歷史低點之際，賣出國債有利於穩定長債利率，防範利率風險。

值得注意的是，原本跌跌不休的A股1日卻開低走高，具代表性的上證指數漲近1％，逼近3,000點關口，收2994點，漲幅0.92%；深證成指收8899點，漲幅0.57%。

東方證券分析師王麗穎表示，A股總體走勢主要與人行對國債市場的調控有關，今年以來，國債市場持續走強，吸引大量資金，對股市流動性有一定的影響，隨著人行表態加強調控，當天國債市場出現調整，有利股市的流動性環境。

華西證券首席宏觀分析師田樂蒙指出，剖析近期人行喊話內容，長期債券收益率合理點位的下限基本指向當前的MLF利率水平，或反映其需求仍是加強政策利率與市場利率的聯動性，以防債市「失錨」，政策利率引導力減弱。

7月1日上午，10年期國債活躍券240004收益率下行一度至2.21%，30年期國債活躍券230023收益率一度至2.4060%創歷史新低。隨後，人行於午間發佈消息，決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，維護債券市場穩健運行。

東方金誠首席宏觀分析師王青、研發部總監馮琳指出，人行向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入後，可以將這些國債在公開市場上出售，進而壓低相關國債市場價格，推升相關國債收益率。

市場人士認為，人行目前持有的國債規模偏低，因此需要先向一級交易商借入足夠規模的國債，方便後續在公開市場賣出國債。

早在2008年金融危機前，海外主要經濟體央行就已著手在公開市場開展國債買賣。人行雖然在早年參與國債買賣，但操作頻率較低，且規模較小。根據多家市場機構統計，截至2024年2月，人行持有約1.52兆國債，其中約1.35兆屬於2007年發行的特別國債。這意味著人行從公開市場直接購入的國債規模約為1,741億元。

有分析指出，人行在公開市場操作中逐步增加國債買賣，更多還是將其定位於基礎貨幣投放渠道和流動性管理工具，通過在公開市場買賣國債投放基礎貨幣，搭配逆回購、中期借貸便利等操作主動加強流動性管理。

2018年初至今，中國債券市場已經歷過多輪漲跌。張旭提醒，當前的債券市場和2022年第4季債市調整前有不少相似之處，投資者應避免「高位接盤」帶來的風險。

目前，市場對於債券牛市行情如何演繹存在分歧，一些觀點認為在經濟基本面向好和政府債券供給發力下，債牛行情難以持續。部分觀點則強調，資產荒下機構配債需求較強格局還將延續。但考慮到當前長期債券估值已偏貴，市場專家均指出，未來債券收益率將趨於震盪，投資者應當樹立審慎理性的投資理念。