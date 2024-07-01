陸6月電動車銷量陸續出爐 比亞迪銷34萬輛領先

大陸多家車企在1日陸續發布交付量，其中比亞迪6月新能源車銷量為 34.17 萬輛，年增35.02%，持續領跑業界。造車新勢力方面，理想汽車穩居6月新車交付榜首位，累計今年上半年以82.23萬輛交付量居造車新勢力品牌總交付量首位。

蔚來共計交付新車2.12萬輛，排名第二；小鵬汽車共交付新車約1.07萬輛，排名第三。備受關注的小米SU7在6月交付量則超過1萬輛。

比亞迪數據顯示，純電動汽車銷量為14.52萬輛，插電式混合動力汽車銷量為19.5萬輛。2024上半年累計銷量達161.3萬輛，年增28.46%。

蔚來6月共計交付新車2.12萬輛，年增98%，創歷史新高。分析認為，產品力被認可、換電聯盟帶來的擴圈效應、BaaS政策帶來助力，以及蔚來董事長李斌直播等因素，是蔚來交付量創新高的重要原因。

吉利汽車6月總銷量16.6萬輛，年增24%；長城汽車6月總銷量 9.8萬台，年減6.55%；上汽集團6月銷售新能源汽車超過9.3萬輛；廣汽埃安6 月全球銷量3.5萬輛。

而與華為相關車企，華為鴻蒙智行6月交付4.6萬輛汽車，創歷史新高，其中問界 M9 汽車交付1.7萬輛，號稱人民幣50萬元以上車型銷量第一；問界新 M7 1.8萬輛；問界新 M5交付 7,046 輛；智界 S7 汽車交付2,995輛。而賽力斯6月新能源汽車銷量4.4萬輛，年增372.04%。

在其他新勢力方面，極氪6月交付超2.01萬輛汽車，年增89%；嵐圖汽車6月交付汽車5,507輛，年增83%；智己汽車6月銷量達6,015輛，年增200%

從目前公布數據來看，各家車企表現不一，但多數企業交付量都呈現年增率、月增率雙增長的趨勢，且有品牌創下新的交付紀錄。

中汽協表示，乘用車市場在6月進入半年收官期，車企和經銷商努力衝刺銷售業績的意願很強烈。此外，「以舊換新」政策激勵、「618」大型促銷活動等也共同推動6月購車熱度的延續。

大陸乘聯會此前發布數據顯示，6月大陸新能源乘用車零售規模預計可達86萬輛，較上期增長6.9%，年增32.7%，滲透率預計將提升至49.1%。