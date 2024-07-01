信心低迷致陸國債市場高燒不退！人行罕見發聲做空債市

投資者對大陸市場信心依舊不足，導致大陸國債長端利率持續偏低，人行1日午間罕見發布消息稱，在對當前市場形勢審慎觀察、評估基礎上，決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。該消息一出，引起市場劇烈波動，多個期限的國債期貨直線下跌，但1日早間處於低迷的A股在午後反轉上漲。

國債期貨1日全線收跌，30年期主力合約跌1.06%，10年期主力合約跌0.37%，5年期主力合約跌0.24%，2年期主力合約跌0.08%；而上證綜指1日收盤則漲0.92%。

債券市場收益率快速上行，10年期國債活躍券240004的收益率上行2.45個基點，30年國債230023收益率上行5.15基點至2.4750%。

而借入國債有一定成本且到期需要歸還，因此，對於國債借入方來說，只有國債價格下跌（對應到期收益率上行），借入方才會產生利潤。因此，市場通常認為，債券借入方本質上是債券看空方。

對於人行的操作，東方金誠首席宏觀分析師王青、研發部總監馮琳表示，人行向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入後，可以將這些國債在二級市場上出售，進而壓低相關國債市場價格，推升相關國債收益率。這是本次公告發布後，債券收益率大幅度上升的原因。

而人行作法類似股市「融券做空」，中信證券首席經濟學家明明表示，此舉意味著可能中國人民銀行近期就會在公開市場開展國債賣出操作。在10年國債收益率降至歷史低點之際，賣出國債有利於穩定長債利率，防範利率風險。

財聯社報導，資深金融監管政策專家周毅欽分析，人行此舉主要是引導市場預期，如果傳達效果已一定程度影響市場供需結構調整，不一定會在短期內馬上落地執行二級市場國債買賣。

一段時間以來，投資者對資本市場信心低迷，加上資產荒，導致風險低、穩定收益的國債市場熱度高張。人行自4月以來已多次針對長期國債收益率過低問題提出示警，並明確指出2.5%至3%才是長期國債收益率的合理區間。人行行長潘功勝於6月19日的陸家嘴論壇上更是直接說，中央銀行需密切關注金融市場狀況，必要時將採取措施校正和阻斷風險累積，尤其是針對非銀主體持有中長期債券的期限錯配和利率風險問題。

而人行選擇今日出手，與10年期國債收益率創新低有關，數據顯示： 「24附息國債04」報2.226%，跌破2.23%，「24國開05」報2.307%；30年期「23附息國債23」下行0.75個基點報2.416%，處於2.42%下方。