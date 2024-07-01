傳關閉中國所有實體授權門市 微軟：整合市場管道
中國網路今天傳出，微軟今天起將關閉中國境內所有實體授權門市，僅保留官網商城與京東旗艦店。中國媒體報導，微軟發言人對此表示，微軟已決定整合中國市場管道，用戶仍可通過零售合作商及微軟官網購買產品及獲得服務。
綜合數個中國網路訊息及科技媒體報導，微軟這一舉動的原因，是該公司正在全球範圍內對Surface銷售進行「戰略調整」，且中國消費者對Surface的「認可度一直在降低」。
根據相關訊息及報導，微軟7月1日起將關閉中國全境所有實體門店。而有中國科技媒體嘗試致電境內的微軟授權門市查詢，但截至發稿仍未有人接聽。
報導指出，微軟中國的線上零售業務，將只保留微軟中國官網商城及微軟京東自營官方旗艦店，實體授權門店將全部關閉，但全國官方售後維修點依然保留。
界面新聞報導，微軟發言人對此表示，微軟不斷評估其零售策略以滿足客戶不斷變化的需求，公司已決定對中國市場的管道進行整合。
微軟發言人指出，用戶仍可通過零售合作夥伴和微軟官網Microsoft.com，獲取全面的消費類產品和服務。
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