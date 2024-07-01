中國推以舊換新力道低 條件嚴格地方補貼少成阻礙

中國近期陸續推出「以舊換新」政策刺激消費，成效卻不如預期。紐約時報分析，中國因為補貼條件嚴格、地方政府債台高築致使補貼意願低，加上中國房市崩盤，種種因素難以促進民間買氣。

報導稱，截至6月25日，中國只有11萬3000輛汽車符合以舊換新補貼條件，但這對於汽車月銷量超過200萬輛的中國來說微不足道。

若舊車車主換購電池電動汽車、插電式混合動力汽車，可補貼1380美元（約新台幣4萬5000元），相當於一般汽車成本的1/10或更少。若將汙染嚴重的舊車換成符合排放標準的小型汽車，則可補貼960美元。

相比之下，美國在2009年為每輛汽車提供4500美元的補貼，在當時順利提高福特汽車、通用汽車等車廠產量。

北京當局除了補貼購買新車，也針對民間購置家用電器給予折扣，但根據居住的城市不同，大約只能得到10%左右的折扣，這些激勵措施無法鼓勵消費者走進商店。

江西景德鎮市一間家電賣場的經理戴宇（Dai Yu，音譯）表示，激勵措施不足以讓顧客走進商店，若不需要，人們不會特意去找舊機器來參與（以舊換新），提供經濟獎勵以刺激消費的想法並不新鮮。

紐約時報分析，今年3月，中國國務院總理李強下令地方和省級政府推動大規模設備升級及以舊換新政策，但因為補貼資格嚴格限制，加上地方政府債台高築而受阻。

目前，中國中央政府幾乎將家電項目補貼全交給省級和地方政府，但地方政府大多有沉重的地方債務，中央政府也不願伸出援手。因此，提供給消費者的折扣非常微薄。

除了政府補貼力道不足，民間也因為中國房市的崩盤對大宗商品的購買望而卻步，中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹曾表示，消費者目前仍不願意換車，這將是一個漸進的過程。

但在中國，電池電動汽車和插電式混合動力汽車的銷量正在上升，但傳統燃油汽車銷量的下降抵消了這一成長。5月份中國汽車總銷量與去年同期相比，變化不大。