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歌手巴奈提天安門 梁文傑：陸方來台交流恐自發性避免

中央社／ 台北1日電
歌手巴奈以她的首張台語演唱專輯「夜婆」奪下第35屆金曲獎最佳台語專輯獎。圖／台視提供
歌手巴奈以她的首張台語演唱專輯「夜婆」奪下第35屆金曲獎最佳台語專輯獎。圖／台視提供

歌手巴奈在第35屆金曲獎提及天安門事件，挑動兩岸敏感神經。陸委會副主委梁文傑表示，此事發生後，大陸人員未來可能會自主性避免來台參加活動，盼「大家要淡定一點」。

梁文傑今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，提問關於巴奈於第35屆金曲獎時提到，今年是中國「天安門事件」35年不該被忘記，巴奈的歌曲及資訊在中國大陸網路「被消失」，再次觸動兩岸關係敏感神經事件的看法。

梁文傑回應，巴奈有她的言論自由，以陸委會立場，歡迎大陸藝人、音樂人與運動員來台交流，但梁文傑指出在體育賽事常有民眾持國旗加油助陣情況，大陸可能會因為尷尬或不知如何因應，選擇「多一事不如少一事」。

梁文傑表示，巴奈這件事可能會造成相同效果，不一定是陸方中央請他們（大陸歌手）不要來（台灣），可能光是「天安門」就讓大陸歌手感到害怕，無法反應，他們可會自發性地避免，但這類自發性地避免不一定是對方政府單位所要求的。

主持人提問兩岸目前交流相當緊縮，甚至到嚴峻程度，並提及前總統馬英九曾提及在「九二共識」基礎，兩岸能交流，陸委會對「九二共識」的態度是什麼？

梁文傑回應稱，陸委會是按照中華民國憲法和兩岸人民條例，「九二共識」對政府、行政機關並不重要，「我們遵守中華民國憲法和兩岸人民關係條例。」

針對兩岸交流緊縮，梁文傑表示，大陸方面應要有認知，人員、歌手或自由行旅客來台灣不應太緊張，不能聽到天安門35週年就在微博封鎖訊息，過度緊張自然就會對交流限縮，目前仍歡迎大陸遊客與藝人、運動員訪台，盼「大家要淡定一點」。

另外，針對中國大陸藝人胡歌來台被民進黨立委質疑有統戰嫌疑？梁文傑表示，針對胡歌來台的作用和邀請他來的單位，以及為什麼突然來台，卻只參加研討會而非商演或宣傳戲劇，並在台灣停留一天即離開，陸委會會去了解來台目的，不過，還是歡迎胡歌來台，因此幫他的申請加速處理。

梁文傑指出，他不擔心陸劇等問題，目前韓劇及韓國流行音樂對台灣年輕人影響絕對大於陸劇，所以沒有特別要憂慮。

巴奈 梁文傑 陸委會

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