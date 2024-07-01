聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸房價續跌 百城二手房價連跌26個月
大陸中指研究院最新報告稱，受部分城市優質改善項目入市帶動，6月百城新建住宅價格按月結構性上漲。而當月百城二手住宅價格繼續下行，當前業主「以價換量」促交易特徵明顯。
數據顯示，6月，百城新建住宅平均價格每平方米為人民幣1萬6,421元，按月升0.15%，漲幅較5月收窄0.1個百分點；按年升1.5%。
上半年累計來看，受改善型樓盤入市影響，百城新房價格累計結構性上漲1.24%，漲幅較去年下半年擴大0.99個百分點。
6月，大陸百城二手住宅平均價格每平方米為人民幣1萬4,762元，按月下跌0.73%，跌幅較5月擴大0.03個百分點，為連續26個月按月下跌；按年則跌6.25%。
上半年累計看，業主「以價換量」帶動百城二手房價格累計下跌3.61%，跌幅較去年下半年擴大0.87個百分點。
中指研究院表示，下半年，隨著核心城市政策效果逐漸顯現，大陸全國房地產市場有望逐漸築底走穩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言