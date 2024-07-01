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陸房價續跌 百城二手房價連跌26個月

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸百城二手住宅已連續26個月按月下跌。（中新社）
中國大陸百城二手住宅已連續26個月按月下跌。（中新社）

大陸中指研究院最新報告稱，受部分城市優質改善項目入市帶動，6月百城新建住宅價格按月結構性上漲。而當月百城二手住宅價格繼續下行，當前業主「以價換量」促交易特徵明顯。

數據顯示，6月，百城新建住宅平均價格每平方米為人民幣1萬6,421元，按月升0.15%，漲幅較5月收窄0.1個百分點；按年升1.5%。

上半年累計來看，受改善型樓盤入市影響，百城新房價格累計結構性上漲1.24%，漲幅較去年下半年擴大0.99個百分點。

6月，大陸百城二手住宅平均價格每平方米為人民幣1萬4,762元，按月下跌0.73%，跌幅較5月擴大0.03個百分點，為連續26個月按月下跌；按年則跌6.25%。

上半年累計看，業主「以價換量」帶動百城二手房價格累計下跌3.61%，跌幅較去年下半年擴大0.87個百分點。

中指研究院表示，下半年，隨著核心城市政策效果逐漸顯現，大陸全國房地產市場有望逐漸築底走穩。

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