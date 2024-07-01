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陸企擬明年前促成大灣區無人機跨境飛行

中央社／ 香港1日電

在中國國家主席習近平提出發展新質生產力的呼籲下，廣東省珠海市昨天推出首套管理無人機低空飛行的系統，參與的大陸企業表示，期望今年或明年達成粵港澳大灣區的無人機跨境飛行服務。

星島日報今天報導，珠海成立的「低空空中交通管理與服務系統1.0」昨天上線，這是陸企上和科技推出的第一套低空管理系統，珠海市委書記陳勇等人出席了營運中心的揭牌儀式。

報導表示，這套低空管理系統以消費者角度設置，有助發現市場需求，以令市場蓬勃發展及找出解決方案。同時，它有別於低空飛行監測系統，可為市場創造新的應用場景。

此外，這套新系統具備低空環境數位化管理能力，透過資料運算產生航路，為各種臨時、突發的飛行事件提供空域協調解決方案。

據報導，有關系統建成後將實現低空經濟領域設施網、空聯網、航路網、服務網「四網」融合，為「海陸空」無人設備提供市場運作安全保障、為產業發展提供更多應用情境、為產業鏈上下游企業創造更多發展空間，以及為城市智慧化管理提供更多數據支援。

報導引述上和科技董事長康俊珺說，上和科技會為香港製作另一套系統，再與大陸系統連接，以解決訊號傳輸問題，再配合新型的航空器及相關立法等，希望下半年或明年就能實現跨境飛行。

康俊珺表示，相關管理系統在珠海上線是做了一個大陸「樣板」，下一步在港上線的境外系統，將會成為國際「樣板」。

按照北京高層提出的新質生產力發展，其內容包括以無人機為核心的低空經濟，比如由無人機接送乘客、在高速公路巡視、物流配送等。

網上資料顯示，目前大陸至少有兩家公司已成功研發及生產出可以載人的無人機。

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