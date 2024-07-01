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印尼將對中國商品 徵收200％關稅

中央社／ 台北1日電

為減輕美中貿易戰帶來的負面影響，印尼將對中國商品徵收高達200％的進口關稅，以保護國內產業。印尼貿易部長哈山表示，一旦相關法規頒布，該政策將立即生效。

綜合路透社及安塔拉通訊社（ANTARA News）6月29日報導，印尼貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）表示，印尼將採取與美國相同的做法。

他說，「美國可以對進口陶瓷或服裝徵收200%的關稅，我們也可以這樣做，以確保我們的中小型企業和行業能夠生存和發展。」

哈山解釋，因為美中貿易戰的緣故，中國產品遭西方國家排斥，迫使中國將出口轉向印尼等其他市場，因此印尼將對中國製造的產品徵收100%至200%的關稅，並對鞋類到陶瓷的進口商品徵收100%至200%的保障關稅。一旦相關法規頒布，該政策將立即生效。

印尼貿易部高級官員章溥帝（Budi Santoso）表示，印尼貿易保障委員會正在進行調查，以確定稅率。據其統計局數據顯示，印尼主要從中國、越南和孟加拉進口服裝和服裝配件。

據了解，印尼目前正在起草一項部級法規，以解決早期法規在保護本地產業免受中國製造產品湧入影響方面不足的問題。

印尼作為東南亞最大的經濟體於去年年底頒布一項法規，加強對3000多種進口商品的監管，從食品配料、電子產品到化學品等。然而，印尼國內工業界表示，該規定阻礙國內工業所需進口材料的流通後，該規定遭到撤銷。

印尼 服裝 美國

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