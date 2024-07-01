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財新6月中國製造業PMI升至51.8 創三年高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
財新6月中國製造業PMI升至三年高。（(新華社）
財新6月中國製造業PMI升至三年高。（(新華社）

財新6月中國大陸製造業採購經理指數（PMI）升至51.8，較5月上升0.1個百分點，創近三年高，為2021年6月來最高，顯示製造業生產經營活動擴張加速。

從財新中國製造業PMI分項數據來看，6月製造業供需持續擴張，生產指數連續五個月在擴張區間內上升，消費品類增長尤為顯著；新訂單指數在擴張區間小幅下行，其中消費品和中間品需求強於投資品，當月新出口訂單指數雖然位於臨界點上方，但是增速降至近六個月新低，海外市場需求略有轉弱。

報導稱，製造業就業穩定，6月就業指數雖然連續第十個月位於收縮區間，但僅略低於榮枯線，消費品和中間品生產企業就業好於投資品生產企業。新訂單不斷湧入，積壓工作指數連續第四個月高於榮枯線。產量增加和出境貨運延誤，導致庫存上升，產成品庫存指數結束五月的收縮態勢，重回擴張區間。

製造業企業家樂觀情緒顯著下降，6月生產經營預期指數仍處於擴張區間，但較上月下降逾3個百分點，為2019年12月以來的最低值。製造業企業家主要擔憂經濟下行壓力依然較大以及市場競爭激烈。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業景氣度依然維持向好，供給、內需、出口保持擴張，採購量和庫存上升，價格水平小幅上漲，就業收縮幅度有所改善，但製造業企業家樂觀情緒顯著下降。市場信心不足和有效需求不足仍是當前經濟面臨的極大挑戰。

王喆稱，展望未來，政策對經濟的支持力度仍需進一步加強，前期「三大工程」、房地產調控措施優化調整、大規模設備更新和消費品以舊換新等政策還需進一步落地顯效。此外，財稅改革等相關政策的推進應格外注重培育市場經營主體樂觀預期。

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