梁文傑：國人赴陸確有風險 有台商近期遭控涉觸國安法

陸委會27日宣布調升大陸地區與港澳旅遊燈號為「橙色」，引發不同的聲音。陸委會副主委梁文傑1日強調，現在國人赴陸「確實有風險」，政府有職責提醒及保護國人。他透露，據悉近期就有一名台商遭控觸犯大陸國家安全法，但具體情況為何尚不清楚。梁文傑指出，類似這樣的例子不少，國人要多加注意。

梁文傑1日接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，在談及陸委會日前將陸港澳地區旅遊警戒提升為橙色燈號，是否為反制大陸「懲獨22條」時表示，對大陸旅遊警示原本為黃色，疫情後本來要把燈號轉為一級（灰色），但由於去年中共推出國安法、反間諜法等，所以去年就一直維持黃色燈號以提醒國人。而中共現在又推出「22條意見」，國人前往中國大陸「確實有風險」，從政府的職責來講，卻有義務要提醒國人「情勢有變化」。

梁文傑並舉出楊智淵、富察（李延賀）等例子強調，這兩人都是去了大陸就「莫名其妙」遭控分裂國家罪、煽動分裂國家罪被抓。兩人都不是因為他們在大陸的言行被捕，而是因為其「不在大陸」的言行。兩位在去大陸前都覺得自己不會有事，因為富察是陸配，他的父母在大陸，所以常常回去探親，不覺得回去大陸會有什麼危險，但去年3月回去就被抓了。

梁文傑指，富察的出版社近幾年出了非常多書，但這些書「有一些不符合中共的史觀」，像是關於台灣是不是自古以來就是中國一部分等言論，到大陸後就可能被控煽動分裂國家，「風險確實是有的」，陸委會有責任點出這樣的危險。

不過，梁文傑也說，燈號升為橙色「並沒有強制作用」，「要給民眾自己去判斷」。很多人可能覺得自己以前去大陸也沒事，然而事實上是，現在在中國大陸即使只是做調查市場取得數據等都可能觸法。他指出，近期就有一名台商涉案，「涉案原因到底是什麼不知道，但是知道說他是因為這個國家安全法」，類似這樣的例子並不少。

至於大陸本次「22條」提到僅懲治「少數」頑固台獨份子，梁文傑強調，綜合上述案例，大陸的判罪「標準沒辦法確定」，所謂極少數的概念很模糊。他指出，在中共歷史上，當他們講到「極少數」時，其實不用相信。毛澤東的反右運動，當時也說把大陸全國右派抓出來大概只有4,000人，但最後公布的是55萬人被定義成右派分子送去勞改，「所以所謂少數，大家聽聽就好」。

此外，關於引渡問題，梁文傑說，陸委會檢查了大陸跟其他國家訂的引渡條約，這些都是跟隨聯合國的範本，基本上要兩邊法律都認為是罪才可以引渡，但分裂國家是政治罪，而且是「有中國特色」的政治罪，若國人到先進發達國家完全沒有問題，僅有極少數國家很難講。

梁文傑認為，若大陸真的要執行懲治，不會明目張膽地用分裂國家罪引渡，可能指控國人是偷竊、詐欺或是其他不名義事情等罪名，來特別羅織罪名並把人遣送回大陸，「我認為這樣的國家應該算很少」。