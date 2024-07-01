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又一外資離場 亞馬遜電子書店正式退出中國市場

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
亞馬遜電子書店正式退出中國市場，2024年6月30日停止雲端下載服務。（路透）
亞馬遜電子書店正式退出中國市場，2024年6月30日停止雲端下載服務。（路透）

亞馬遜電子書店正式退出中國市場。亞馬遜中國6月30日在官網宣布，Kindle中國電子書店已於2023年6月30日停止運營，並將於2024年6月30日停止雲端下載服務，此後未下載的電子書將無法下載和閱讀。Kindle客戶服務也將支持至2024年6月30日。

知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）也已於6月26日宣布，關閉其在中國的辦公室，停止在中國的出版業務，其在中國的所有社交媒體包括微信公眾號、新浪微博、小紅書、知乎等也已停止更新。

Kindle全面退出中國市場的消息傳出後，不少大陸網友表達遺憾，在微博發文寫道：「又一個品牌結束了」，「對客戶的長期承諾不會改變，具體是什麼？Kindle可能更多用來蓋泡麵了」。

據官媒《中國證券報》《南方都市報》報導，亞馬遜2007年推出Kindle，掀起了全球電子書閱讀熱潮，Kindle在2013年6月正式進入中國大陸市場。2018年，Kindle閱讀器在中國銷量突破百萬。

Kindle進軍中國10年，中國電子書市場出現了科大訊飛、華為、掌閱、文石、微信讀書等國產品牌，對Kindle的市佔率造成一定衝擊。

亞馬遜中國曾於2019年4月宣布，自2019年7月18日停止為亞馬遜中國網站上的第三方賣家提供賣家服務，但保留了海外購、全球開店、Kindle和亞馬遜雲端運算等業務。

亞馬遜在2022年已宣布電子書業務將分三階段撤出中國大陸市場。2022年6月2日，Kindle中國電子書店曾發出營運停止通知，指亞馬遜將於2023年6月30日下午6時在中國停止Kindle電子書店的運營，此後將無法再購買新的電子書。對於已購買的電子書，可在2024年6月30日前下載，並可在之後繼續閱讀。

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