四川東方電機供貨／坦尚尼亞8號機組 併網發電

坦尚尼亞在建最大水電站—朱利諾水電站8號機組，近日順利實現首次併網發電和100%甩負荷一次成功。這是繼今年初該項目首台機組併網以來，第二台機組成功併網。

坦尚尼亞朱利諾水電站項目，位於坦尚尼亞莫洛戈羅地區的魯菲吉河上。電站總裝機2115M，共裝設9台單機容量為235MW的立式混流水輪發電機組，東方電氣集團為電站建設提供包含水輪機、發電機、主進水閥等成套設備供貨、安裝、調試與試運行等服務，刷新了當時大陸自主品牌一次性出口容量最大的水電設備合同紀錄。

2020年，總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司，獲得朱利諾項目全部9台機組研製供貨合同。2023年12月29日，朱利諾項目9號機定子從東方電機發運，標誌著該專案機組主設備全部完工。2024年2月15日，電站首台機組滿負荷併網一次成功，機組運行參數優良。

作為坦尚尼亞乃至整個非洲在建總裝機容量最大的水電站之一，該項目建成後，將使坦尚尼亞全國的裝機容量提高1.4倍，進一步優化坦尚尼亞國家電網能源結構，為當地提供更加安全可靠的綠色清潔電力。