四川東方電機供貨／坦尚尼亞8號機組 併網發電

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
生產中的朱利諾水電站機組部件。圖／本報四川德陽傳真
生產中的朱利諾水電站機組部件。圖／本報四川德陽傳真

坦尚尼亞在建最大水電站—朱利諾水電站8號機組，近日順利實現首次併網發電和100%甩負荷一次成功。這是繼今年初該項目首台機組併網以來，第二台機組成功併網。

坦尚尼亞朱利諾水電站項目，位於坦尚尼亞莫洛戈羅地區的魯菲吉河上。電站總裝機2115M，共裝設9台單機容量為235MW的立式混流水輪發電機組，東方電氣集團為電站建設提供包含水輪機、發電機、主進水閥等成套設備供貨、安裝、調試與試運行等服務，刷新了當時大陸自主品牌一次性出口容量最大的水電設備合同紀錄。

2020年，總部位於四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司，獲得朱利諾項目全部9台機組研製供貨合同。2023年12月29日，朱利諾項目9號機定子從東方電機發運，標誌著該專案機組主設備全部完工。2024年2月15日，電站首台機組滿負荷併網一次成功，機組運行參數優良。

作為坦尚尼亞乃至整個非洲在建總裝機容量最大的水電站之一，該項目建成後，將使坦尚尼亞全國的裝機容量提高1.4倍，進一步優化坦尚尼亞國家電網能源結構，為當地提供更加安全可靠的綠色清潔電力。

坦尚尼亞 成功 水電

延伸閱讀

連松山機場都停電！台電急發澄清：用戶設備故障 已助復電

燃煤麥電2號機9月合約到期也會延役？台電：它沒提了

才稱7月供電無虞...花蓮和平電廠驚爆暫時停機 台電曝兇手是雷擊

瑪爾擋水電站 又一「心臟」就位

相關新聞

內蒙古投資綠色算力 吸金613億人民幣

2024中國綠色算力（人工智能）大會6月29日在內蒙古自治區呼和浩特市召開。大會共簽約13個算力項目，總投資金額達613...

四川東方電機供貨／坦尚尼亞8號機組 併網發電

坦尚尼亞在建最大水電站—朱利諾水電站8號機組，近日順利實現首次併網發電和100%甩負荷一次成功。這是繼今年初該項目首台機...

智能製造 陸傳產「一鍵煉焦」

坐在集控中心的操作室裡，手指輕輕一點，裝煤、推焦、攔焦、接焦、熄焦等全部工序自動完成。在傳統煉鋼企業山西晉南鋼鐵集團，焦...

新疆採油氣 邁向零碳排

在寸草不生的沙漠深處，一塊塊光伏（太陽能）電板搭建成片，不遠處的一台台抽油機有節奏地頻頻「頜首」…正在新疆烏魯木齊舉行的...

陸老牌百貨停業潮持續…營業27年上海伊勢丹今熄燈 民眾低頭拭淚

大陸再有一家百貨終止營業。日系百貨伊勢丹上海梅龍鎮店因租約到期，今（30）日迎來最後營業日，正式結束27年的經營。此後，...

耗時5年！ 陸最大規模液化天然氣儲備基地全面建成

耗時5年時間，大陸規模最大的液化天然氣儲備基地全面建成。中國海洋石油有限公司30日表示，大陸自主設計建造的全球單罐容量最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。