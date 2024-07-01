智能製造 陸傳產「一鍵煉焦」

坐在集控中心的操作室裡，手指輕輕一點，裝煤、推焦、攔焦、接焦、熄焦等全部工序自動完成。在傳統煉鋼企業山西晉南鋼鐵集團，焦化廠生產環節擁抱智能製造，實現了「一鍵煉焦」。

新華社報導，推焦車司機王芬芬說，原來的駕駛室溫度接近40攝氏度，靠兩台空調吹著才勉強坐得住。智能焦爐設備投運後，煉焦變得又簡潔又高效。

企業負責人表示，「一鍵煉焦」不僅讓員工從複雜的生產環境中脫離，智能、安全的全新生產方式也讓鋼鐵企業向綠色製造不斷邁進。

煤、焦、冶、電是大陸一些省份的傳統支柱產業。在新發展理念指引下，許多地區推動傳統產業轉型升級，引導和支持企業加大技術改造和設備投入，用新技術新業態改造提升傳統產業鏈，一批企業在數位化、智能化開闢新領域，制勝新賽道。

在位於內蒙古霍林郭勒的南露天煤礦，乾淨明亮的遠程駕駛室內，6塊高清螢幕上實時顯示著煤礦開採場景，採掘師傅王永勝緩緩推動手柄，數公里外的一台巨型挖掘機開始挖煤、裝車，半分鐘就能完成一次採掘循環。20多公尺高的「巨無霸」，在螢幕裡顯得輕巧靈動。

遠程「一鍵挖煤」，讓露天煤礦採掘工人告別了塵土漫天的工作環境，從「黑領」變成「白領」。不僅如此，通過先進的傳感器和控制系統，巨型挖掘機可以實現自動化操作，精準地執行複雜任務。

「在傳統大型挖掘機的基礎上，我們加裝了更多智能化設備，促進了重型設備之間的互聯互通。借助數據分析和人工智能技術，設備能夠不斷學習和改進自身性能，適應不同的工作場景和需求。」山西太重集團智能採礦裝備技術重點實驗室智能化所所長岳海峰說。