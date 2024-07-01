新疆採油氣 邁向零碳排

在寸草不生的沙漠深處，一塊塊光伏（太陽能）電板搭建成片，不遠處的一台台抽油機有節奏地頻頻「頜首」…正在新疆烏魯木齊舉行的第八屆中國—亞歐博覽會上，一方小小沙盤濃縮展示新疆利用光熱資源發電，實現原油生產「零碳」排放的場景，吸引參觀者的目光。

新華社報導，本屆亞歐博覽會首次設立新疆「八大產業集群」產業鏈鏈主企業館，其中囊括油氣生產加工、煤炭煤電煤化工、綠色礦業、糧油、棉花和紡織服裝、綠色有機果蔬、優質畜產品、新能源新材料等「八大產業集群」等產業相關企業。

在中國石油新疆油田公司展區，工作人員賈旭向中外客商介紹著油氣生產向「綠」而行的實踐：「我們通過光熱技術對井、站採出液進行集輸加熱並儲能，從而減少天然氣的損耗和排放，實現了低碳加熱、節能減排；通過光伏發電驅動抽油機運行，實現了綠色驅動、零碳採油。」

油氣生產加工產業集群居新疆「八大產業集群」之首，是帶動新疆經濟發展、吸納就業的重要「引擎」。2021年至2023年，新疆油氣生產當量連續3年居大陸首位。中國石油新疆油田公司在本次亞歐博覽會上展示了油氣增儲上產、綠色低碳轉型、產業協同發展的新進展、新成效。

目前，公司正加快推進油田數位化、智能化管理，在油氣行業中採用智能無人裝備，同時使用低空遙感、物聯網、人工智能等技術。「以前一個採油工管兩三個油井，現在可以管一整片井場，油田幾乎看不到腳印、車印。」賈旭說。

產業升級帶來源源不斷的國際合作。中國石油新疆油田公司已與多國合作，形成了以中亞為中心，輻射中東、北美等區域的海外布局。