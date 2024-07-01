內蒙古投資綠色算力 吸金613億人民幣

2024中國綠色算力（人工智能）大會6月29日在內蒙古自治區呼和浩特市召開。大會共簽約13個算力項目，總投資金額達613.45億元人民幣。

中新社報導，簽約項目將落地呼和浩特、烏蘭察布，覆蓋算力上游裝備製造、中游算力基礎設施、下游算力應用及運維服務，包括京東科技內蒙古智算中心、中國移動京蒙智算中心、中國人民保險西部數據中心等。

內蒙古位列大陸「東數西算」工程八大樞紐節點、十大數據中心集群之中。當前，內蒙古大力布局、發展綠色算力產業，全區總算力規模突破4.8萬P。

「熱忱歡迎全球算力企業來內蒙古發展。」內蒙古自治區主席王莉霞在大會開幕式上介紹，內蒙古有冷涼的氣候、潔淨的空氣、乾燥的環境，有大陸全國最大的風電光伏（太陽能）裝機規模，有算力產業發展的集群優勢，是大陸唯一同時承擔大數據基礎設施統籌發展類綜合試驗區和一體化算力網路國家級樞紐節點建設任務的地區，有條件有優勢打造大陸重要的綠色算力重鎮。

中國大陸工業和信息化部總工程師趙志國介紹，截至2023年底，中國大陸算力總規模達230EFLOPS（每秒230百億億次浮點運算），其中智算規模達到70EFLOPS（每秒70百億億次浮點運算），年增速超70%，成為人工智能時代重要底座。「統籌綠色算力發展，加速推動以人工智能為代表的技術跨越，將有力提高經濟社會發展數位化、智能化、集約化水平。」

當天，還舉行了「中國雲谷」、大陸「東數西算」內蒙古和林格爾集群算力產業鏈主企業揭授牌儀式，發布了《中國綠色算力發展研究報告》《東數西算樞紐節點綠色算力指數研究報告》。