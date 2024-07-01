聽新聞
test
0:00 / 0:00

內蒙古投資綠色算力 吸金613億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
內蒙古有大陸全國最大的風電光伏（太陽能）裝機規模，有算力產業發展的集群優勢。圖為工作人員在包頭晶澳太陽能科技有限公司廠房作業。 （新華社）
內蒙古有大陸全國最大的風電光伏（太陽能）裝機規模，有算力產業發展的集群優勢。圖為工作人員在包頭晶澳太陽能科技有限公司廠房作業。 （新華社）

2024中國綠色算力（人工智能）大會6月29日在內蒙古自治區呼和浩特市召開。大會共簽約13個算力項目，總投資金額達613.45億元人民幣。

中新社報導，簽約項目將落地呼和浩特、烏蘭察布，覆蓋算力上游裝備製造、中游算力基礎設施、下游算力應用及運維服務，包括京東科技內蒙古智算中心、中國移動京蒙智算中心、中國人民保險西部數據中心等。　

內蒙古位列大陸「東數西算」工程八大樞紐節點、十大數據中心集群之中。當前，內蒙古大力布局、發展綠色算力產業，全區總算力規模突破4.8萬P。

「熱忱歡迎全球算力企業來內蒙古發展。」內蒙古自治區主席王莉霞在大會開幕式上介紹，內蒙古有冷涼的氣候、潔淨的空氣、乾燥的環境，有大陸全國最大的風電光伏（太陽能）裝機規模，有算力產業發展的集群優勢，是大陸唯一同時承擔大數據基礎設施統籌發展類綜合試驗區和一體化算力網路國家級樞紐節點建設任務的地區，有條件有優勢打造大陸重要的綠色算力重鎮。　

中國大陸工業和信息化部總工程師趙志國介紹，截至2023年底，中國大陸算力總規模達230EFLOPS（每秒230百億億次浮點運算），其中智算規模達到70EFLOPS（每秒70百億億次浮點運算），年增速超70%，成為人工智能時代重要底座。「統籌綠色算力發展，加速推動以人工智能為代表的技術跨越，將有力提高經濟社會發展數位化、智能化、集約化水平。」 　

當天，還舉行了「中國雲谷」、大陸「東數西算」內蒙古和林格爾集群算力產業鏈主企業揭授牌儀式，發布了《中國綠色算力發展研究報告》《東數西算樞紐節點綠色算力指數研究報告》。

內蒙古 綠色

延伸閱讀

已具備執行發射能力 大陸首個商業航太發射場計畫「這時」首次發射

大陸戰略礦產新發現！內蒙古稀土礦床發現2種新礦物

iPhone促銷奏效 5月大陸出貨增40%

寶島熱情重燃新住民的藝術魂 內蒙古林峰透過移民署計畫圓夢

相關新聞

內蒙古投資綠色算力 吸金613億人民幣

2024中國綠色算力（人工智能）大會6月29日在內蒙古自治區呼和浩特市召開。大會共簽約13個算力項目，總投資金額達613...

四川東方電機供貨／坦尚尼亞8號機組 併網發電

坦尚尼亞在建最大水電站—朱利諾水電站8號機組，近日順利實現首次併網發電和100%甩負荷一次成功。這是繼今年初該項目首台機...

智能製造 陸傳產「一鍵煉焦」

坐在集控中心的操作室裡，手指輕輕一點，裝煤、推焦、攔焦、接焦、熄焦等全部工序自動完成。在傳統煉鋼企業山西晉南鋼鐵集團，焦...

新疆採油氣 邁向零碳排

在寸草不生的沙漠深處，一塊塊光伏（太陽能）電板搭建成片，不遠處的一台台抽油機有節奏地頻頻「頜首」…正在新疆烏魯木齊舉行的...

陸老牌百貨停業潮持續…營業27年上海伊勢丹今熄燈 民眾低頭拭淚

大陸再有一家百貨終止營業。日系百貨伊勢丹上海梅龍鎮店因租約到期，今（30）日迎來最後營業日，正式結束27年的經營。此後，...

耗時5年！ 陸最大規模液化天然氣儲備基地全面建成

耗時5年時間，大陸規模最大的液化天然氣儲備基地全面建成。中國海洋石油有限公司30日表示，大陸自主設計建造的全球單罐容量最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。