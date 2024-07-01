亞馬遜電子書店 撤出大陸

美國科技公司旗下業務退出大陸市場再＋1，亞馬遜旗下Kindle中國電子書店宣布，昨（30）日起，未下載的電子書將無法下載和閱讀，用戶也無法從應用程式商店下載Kindle App。同時，Kindle客戶服務也將停止支持。

據亞馬遜中國官網消息，Kindle中國電子書店表示，自2024年6月30日起，Kindle中國電子書店停止雲端下載服務，此後未下載的電子書將無法下載和閱讀。同時，Kindle客戶服務也將停止支持。 Kindle中國電子書店已於2023年6月30日停止營運。

消息一出，不少大陸網友在微博上評論表示，「對客戶的長期承諾不會改變，具體是什麼？Kindle可能更多用來蓋泡麵了」；「如果不能下載，那它又有什麼其他服務呢」；「上個月想下《慶餘年》來著，搜尋不到換了個《戰爭與和平》也不行，完全成為雞肋了」。還有許多人感嘆道，「又一個品牌結束了」。

中國證券報指出，亞馬遜早於2022年已宣布電子書業務將分三階段撤出中國市場。2022年6月2日，Kindle中國電子書店曾發出「營運停止通知」，指亞馬遜已於2023年6月30日18時在中國停止Kindle電子書店的運營，此後無法再購買新的電子書。對於已經購買的電子書，可以在2024年6月30日前下載，並可在之後繼續閱讀。

當時，亞馬遜中國表示，對客戶的長期承諾不會改變，並稱在中國建立廣泛的業務基礎，將繼續創新與投入。

事實上，更早之前，亞馬遜中國於2019年4月曾宣布，自2019年7月18日停止為亞馬遜中國網站上的第三方賣家提供賣家服務，但保留海外購、全球開店、Kindle和亞馬遜雲端運算等業務。

公開資料顯示，第一代亞馬遜Kindle於2013年6月7日正式進入中國大陸市場，當時用戶可通過無線網路使用亞馬遜Kindle購買、下載和閱讀電子書、報紙、雜誌、部落格及其他電子媒體等。