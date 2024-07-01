大陸酒店業的黃埔軍校 北京長城飯店停業

北京首批合資五星級飯店、被視為中國酒店業「黃埔軍校」的長城飯店據報已停業，雖然未倒閉，但不知道何時開業。對於停業說法眾說紛紜，有觀點認為客源不足，也有說法稱與土地租約到期有關。

綜合陸媒報導，長城酒店留守人員確認，長城飯店確實於2023年底停業，已有半年。何時重新營業不得而知。但工作人員稱，飯店倒閉不了，要等通知。目前長城飯店在多家旅遊平台已顯示暫停營業或無法預訂。

而長城飯店空置，引起熱議，有說法稱在旅遊市場變化下，客源不足導致經營慘澹；也有業內人士稱，先前耳聞長城飯店要裝修；同時也有消息稱，該土地租約到期，必須重新談。不過上述消息皆未獲得證實，長城飯店未來仍然未卜。

21世紀經濟報導引述啓信寶資料顯示，北京長城飯店股東有三家公司：首旅集團持股10%；香港首富李嘉誠和黃旗下企業嘉雲酒店集團持股82%；伊沈建設發展（香港）持有剩餘的8%股份。

長城飯店曾擁有過風光時刻，該飯店位於燕莎商務區，於1985年對外營業。為北京市首個引入國際五星級品牌概念酒店，當時掛牌喜來登，隨後又於1991年成為北京第一批五星級酒店，曾接待過前美國總統雷根等無數國家政要、商業大亨。