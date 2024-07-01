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福建平潭「台灣小鎮」 門可羅雀

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
中國大陸福建省在平潭專為台商打造的「台灣小鎮」。中新社
中國大陸福建省在平潭專為台商打造的「台灣小鎮」。中新社

受地緣政治緊張及經濟疑慮升高的影響，中國大陸福建省在平潭專為台商打造的「台灣小鎮」，從以往車水馬龍的熱鬧景況，如今淪為門可羅雀，只剩下幾家店家仍在營業。

英國金融時報（FT）報導，多年來平潭當局提供台灣投資人租稅優惠、補貼，以及協助取得戶籍。儘管初期有許多人前來投資，但現在留下者相當少。除了一些觀光客外，這座商城大致呈現空蕩景象。

來此地開店的陳姓老闆說：「過去幾年來，由於台獨及新冠疫情等事情，他們不來了。」陳老闆經營的台中特色小吃店，是此商城內為數不多仍在營業的商店。

這座商城是福建省當局希望吸引台灣人投資的眾多方式之一，欲將此區打造成兩岸整合的「示範區」。福建省當局的努力可能付諸流水，因為絕大多數台灣民眾拒絕統一的想法，而且政治與經濟疑慮使兩岸投資降至數十年低點。

去年台商在福建投資比前年銳減80%，降至只有2.2億美元（約新台幣72億元）；台商在整個中國投資額則減少40%，跌至略高於30億美元。貿易也遭殃，福建省從台灣進口下滑10.2%，出口也跌掉15.6%，跌幅高於該省的其他主要貿易夥伴。

此外，台商說，隨著生產成本上揚、貿易緊張，以及地緣政治風險迫使他們轉往替代中心，他們日益懷疑在大陸的投資。

台商 福建 老闆

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