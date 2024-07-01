大陸一線城「買房送戶口」 有影

大陸房產調研機構中指研究院數據顯示，已有超過20個城市推出「買房送戶口」政策，有助提高房市交易量。專家分析指出，近期大陸房市「517新政」政策落地高峰已經過去，後續再出政策，很可能就是一線城市落戶政策，因為一線城市戶籍對外來人口吸引力更大。

中原地產首席分析師張大偉表示，短期只要房地產市場活躍，大陸官方就不會再推出政策，但一旦市場再次下行，限購寬鬆、戶籍寬鬆力度會更大，截至目前，大陸全國還剩下四個一線城市、天津及海南等地，尚未完全落地買房送戶口政策。

調查顯示，近期包括杭州、南京、武漢、蘇州等核心二線城市，以及金華、駐馬店、克拉瑪依等三四線城市推出購房落戶政策。另有部分城市如瀋陽、佛山等，推出租房落戶，以加大對人口、人才的吸引力度。

中指研究院認為，當前城市競爭歸根結柢是人口、人才的競爭，只有人口、人才持續導入，城市經濟活力才會更強，才會更有競爭力，允許購房落戶、支持人才購房將住房政策與人口、人才政策相結合，有利促進人口人才流入，一定程度對購房需求釋放會起促進作用。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，一方面，戶籍政策本身就是在新型城鎮化下要求各地推行；另一方面，近兩年各地營商環境優化，為吸引更多年輕人進入城市，落戶政策越來越寬鬆。「但對一線城市而言，戶籍政策放鬆不會僅以買房這一簡單方式（來落地）。」他說。

浙江大學跨學科中心特約研究員賈擁民此前撰文分析，大陸官方推房地產去庫存倒逼新一輪戶籍放鬆，就房地產去庫存這個目的而言，購房落戶效果長遠看甚至可能還不如租房落戶效果。