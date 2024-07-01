陸製造業景氣連二月萎縮 專家：需求收縮問題嚴重

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸國家統計局30日公布最新數據顯示，大陸6月製造業採購經理指數（PMI）為49.5，與上月持平，持續維持在緊縮區間。 中通社
大陸國家統計局30日公布最新數據顯示，大陸6月製造業採購經理指數（PMI）為49.5，與上月持平，持續維持在緊縮區間。 中通社

大陸國家統計局昨（30）日發布6月製造業採購經理人指數PMI）為49.5，與5月一樣是49.5，已連續兩個月低於50榮枯線，顯示大陸製造業景氣不佳；同日公布的6月非製造業（服務業）PMI為50.5，比5月下滑0.6，顯示服務業擴張也放緩。

中國大陸物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，大陸6月製造業PMI指數與5月相同，但仍低於50榮枯線，顯示經濟仍處蓄積回升力量的階段，面對的下行壓力仍然較大，今年以來，大陸多項穩成長、促回升的政策靠前發力，其成效不斷顯現，逐步增強經濟回升力量；同時要特別注意需求收縮問題仍然突出。

大陸官方製造業PMI 圖／經濟日報提供
大陸官方製造業PMI 圖／經濟日報提供

張立群說，6月製造業PMI指數中的新訂單指數在榮枯線下又回落0.1，反映市場需求不足的企業占比進一步提高到62.37%。而受需求收縮影響，PMI中的生產採購等指數皆呈現回落態勢，顯示需求收縮所造成的經濟下行壓力仍較大。

張立群分析，目前大陸正處於推動經濟全面回升、逆水行舟的關鍵階段，必須充分認識市場引導的需求收縮及其自我加速機制的嚴重性，必須顯著加大宏觀經濟政策逆周期調節力度，顯著加大政府投資對企業訂單的拉動作用，帶動企業生產投資不斷活躍和就業情勢的轉變，並加速使需求收縮轉向需求擴大。

中國物流資訊中心專家文韜說，從分項指數變化來看，生產端穩中有增，新動能加快增長，微觀主體活力有所改善，原料成本壓力短期回落，經濟運行整體穩定。但市場需求不足問題需進一步重視。

6月服務業PMI降至50.5，較5月下降0.6，遜於市場預期的51，不過，該指數仍高於50榮枯線，顯示大陸服務業繼續保持擴張。

中國物流與採購聯合會副會長蔡進認為，6月服務業PMI下降，但仍在50%以上，代表著服務業經營活動保持擴張，但增速較5月放緩，是由於「五一」假期需求集中釋放後，接觸型消費相關服務業活動在高基數影響下才較5月回落。

蔡進指出，從預期來看，暑期消費相關服務業需求預計在未來兩個月集中釋放，或成為支撐大陸服務業保持平穩運作的主要拉動力量。

PMI 指數

延伸閱讀

大陸接連發射火箭 殘骸不到10天2度墜落陸地

已具備執行發射能力 大陸首個商業航太發射場計畫「這時」首次發射

大陸戰略礦產新發現！內蒙古稀土礦床發現2種新礦物

陸國安部籲防「間諜之眼」：為間諜衛星指路成洩密隱患

相關新聞

陸製造業景氣連二月萎縮 專家：需求收縮問題嚴重

大陸國家統計局昨（30）日發布6月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，與5月一樣是49.5，已連續兩個月低於50榮...

大陸一線城「買房送戶口」 有影

大陸房產調研機構中指研究院數據顯示，已有超過20個城市推出「買房送戶口」政策，有助提高房市交易量。專家分析指出，近期大陸...

福建平潭「台灣小鎮」 門可羅雀

受地緣政治緊張及經濟疑慮升高的影響，中國大陸福建省在平潭專為台商打造的「台灣小鎮」，從以往車水馬龍的熱鬧景況，如今淪為門...

大陸酒店業的黃埔軍校 北京長城飯店停業

北京首批合資五星級飯店、被視為中國酒店業「黃埔軍校」的長城飯店據報已停業，雖然未倒閉，但不知道何時開業。對於停業說法眾說...

亞馬遜電子書店 撤出大陸

美國科技公司旗下業務退出大陸市場再＋1，亞馬遜旗下Kindle中國電子書店宣布，昨（30）日起，未下載的電子書將無法下載...

從投行看大陸／在台灣股權交易稅務注意事項

稅務成本及風險需在股權交易前就完成規劃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。