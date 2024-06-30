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已具備執行發射能力 大陸首個商業航太發射場計畫「這時」首次發射

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海南商業航太發射場2號工位竣工，近期即將首度發射。（圖／截自海南商發）
海南商業航太發射場2號工位竣工，近期即將首度發射。（圖／截自海南商發）

位於海南的大陸首個商業航太發射場，在30日宣布已經具備執行發射能力，未來將會在今年下半年執行首次發射任務。

據新華社報導，「海南商業航太發射場」30日宣布已具發射能力，這一發射場於2022年7月開始建設，是大陸首個商業航天發射場，當前，該發射場正瞄準首次火箭發射任務進行「全系統合練」。未來發射場將繼續建設多個新的發射工位，並有望幫助其他國家發射火箭、衛星及其他航天器。

另據海南商業航太發射場運營方「海南國際商業航天發射有限公司」官微消息，6月6日下午，海南國際商業航太發射有限公司黨委書記、董事長楊天梁宣布二號發射工位竣工，該工位採用了創新的「三平」快速發射模式，顯著提升發射效率的同時大幅縮短發射準備時間，可滿足多家火箭公司10餘個型號火箭發射需求。

大陸現有太原衛星發射中心、西昌衛星發射中心、酒泉衛星發射中心、文昌發射場，現在商業航太發射場完工後，也即將投入使用。大陸國企航天科技集團今年初曾透露2024年宇航任務整體情況，全年預計實施100次左右太空發射任務，有望創造新紀錄。

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