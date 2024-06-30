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近年大陸迎百貨關店潮…伊勢丹百貨上海店熄燈 全國僅剩1家

中央社／ 台北30日電
日系百貨伊勢丹上海梅龍鎮店於今日終止營業，過去百貨內部人士透露由於租約到期而選擇關店，但近年中國大量知名百貨關閉，伊勢丹在中國僅剩一間百貨。圖為清明假期前夕，上海梅龍鎮伊勢丹百貨的不少櫃台都打出了打折信息。(取材自第一財經)
日系百貨伊勢丹上海梅龍鎮店於今日終止營業，過去百貨內部人士透露由於租約到期而選擇關店，但近年中國大量知名百貨關閉，伊勢丹在中國僅剩一間百貨。圖為清明假期前夕，上海梅龍鎮伊勢丹百貨的不少櫃台都打出了打折信息。(取材自第一財經)

日系百貨伊勢丹上海梅龍鎮店於今日終止營業，過去百貨內部人士透露由於租約到期而選擇關店，但近年中國大量知名百貨關閉，伊勢丹在中國僅剩一間百貨，反映中國百貨業態面臨經營壓力

伊勢丹今年3月底就曾發布消息表示，上海梅龍鎮店將於6月30日終止營業。這幾日，商場門口掛著「告別海報」，大樓內也布滿倒數計時及感謝顧客的標語，每個樓層都有店家推出打折促銷活動，主要集中在2至5折，不少民眾特地前往百貨選購特價商品。

據第一財經過往報導，伊勢丹內部人士曾透露，租約到期是關店原因，其實公司去年就已確定在今年租約到期後關閉門市。

儘管客觀理由確實是因為租約到期，但近幾年中國百貨業迎來關店潮，大量知名百貨關閉，反射出中國百貨業態面臨經營壓力，據聯商網零售研究中心統計，2023年中國全國範圍內有21家百貨商場停業閉店，其中包括太平洋百貨、永旺、百盛、解百、大洋百貨、新世界百貨等曾經火爆一時的知名百貨。

據了解，梅龍鎮廣場將在伊勢丹離場後迎來擴建升級。一位在百貨工作的店員表示，聽說7月至8月廣場有「大動作」，涉及整體改造更新，所以附近店家應該會陸續關閉。

根據上海市靜安區政府今年2月公布的南京西路歷史風貌保護區086街坊（即梅龍鎮廣場）局部調整訊息，梅龍鎮廣場所在地塊的建築面積將大幅擴充功能，進行混合開發，增加酒店、辦公、文化、公共空間，減少商業空間，打造一座垂直城市。

上海梅龍鎮伊勢丹百貨自1997年在繁華的南京西路商圈開業，與恆隆廣場、中信泰富組成「梅泰恆金三角」，是一代上海人的回憶。

伊勢丹在中國的經營不斷式微，2022年成都店關閉，今年稍早又分別宣布，位於天津的兩家百貨都在4月關門。梅龍鎮伊勢丹百貨關閉後，在中國市場將僅剩天津仁恆一家伊勢丹百貨。

上海 壓力 標語 酒店

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