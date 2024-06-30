提供留台就業選擇！鼓勵港澳畢業生留下 陸委會、策進會辦職涯培訓營

為持續推動育才、攬才、留才政策，陸委會港澳蒙藏處組長李晉梅近日於一場活動表示，勞動部近期修訂外國專業人員入國工作資格及審查標準相關規定，增訂社會工作師工作為專門性或技術性工作，並增加財稅金融服務及製造業工作內容，提供港澳生更多留台就業選擇，也修正畢業僑外生留台工作評點表部分項目，讓其畢業後更易以評點制找到理想工作留台。

據台港經濟文化合作策進會（策進會）30日新聞稿，陸委會與策進會於本月24至27日合辦「2024台港澳職涯啟航培訓營第一梯次-媒體產業、風格設計」，亦邀請勞動部勞動力發展署督導、社團法人勞動與發展協會副研究員劉濬誠出席。

劉濬誠針對港澳生畢業留台評點制新規解釋，如增列採計經教育部認定之實習經驗，並調整在校就讀期間領取政府提供之獎學金或成績達前30％者之分項配分及總分，分項配分由10點調升至20點，總分由原先190點調升至200點，一樣達到70點即符合資格。

劉濬誠提醒，港澳生申請時須注意的相關事項，包含外國語言認定是以護照官方語言為主，也可提供相關語言鑑定證照，但鑑定文件需在效期內等。

另，策進會本梯次培訓課程還安排同學參訪「Pinkoi」、「鏡電視」、「關鍵評論網」、「彡苗空間實驗團隊」、「台灣設計研究院」、「台灣文創發展股份有限公司」等企業。營隊導師鼓勵參加同學表示，尋職不要怕遇困難，盡量多嘗試，應具備溝通、邏輯、策略及創意能力，從困難中找尋出路。

而與會同學分享稱，參訪行程中看到很多樂意聘請港澳同學的公司，也體驗不同的企業生態，並透過實際企業參訪及與企業代表座談等，更了解產業實際運作狀況，使視野更加開闊，對規劃未來有更進一步想法，收穫滿滿。

而為鼓勵相關學生多了解台灣文化，體驗台灣的風俗民情，並促進台港文化交流，陸委會及策進會今年陸續舉辦「2024港覺濠台IG圖文徵選活動」、「2024台港澳學生金門體驗營」、「香港影展」、「台港澳籃球交流賽」、「好友港節市集」等系列活動。