快訊

影／里長遊大陸被判刑 南投縣長許淑華喊修「反滲透法」：當年民進黨強行通過

新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提供留台就業選擇！鼓勵港澳畢業生留下 陸委會、策進會辦職涯培訓營

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
策進會新聞稿指，本次台港澳職涯啟航培訓營第一梯次培訓課程安排同學產業見學活動，參訪「Pinkoi」、「彡苗空間實驗團隊」、「台灣設計研究院」、「台灣文創發展股份有限公司」等企業。圖／策進會提供
策進會新聞稿指，本次台港澳職涯啟航培訓營第一梯次培訓課程安排同學產業見學活動，參訪「Pinkoi」、「彡苗空間實驗團隊」、「台灣設計研究院」、「台灣文創發展股份有限公司」等企業。圖／策進會提供

為持續推動育才、攬才、留才政策，陸委會港澳蒙藏處組長李晉梅近日於一場活動表示，勞動部近期修訂外國專業人員入國工作資格及審查標準相關規定，增訂社會工作師工作為專門性或技術性工作，並增加財稅金融服務及製造業工作內容，提供港澳生更多留台就業選擇，也修正畢業僑外生留台工作評點表部分項目，讓其畢業後更易以評點制找到理想工作留台。

據台港經濟文化合作策進會（策進會）30日新聞稿，陸委會與策進會於本月24至27日合辦「2024台港澳職涯啟航培訓營第一梯次-媒體產業、風格設計」，亦邀請勞動部勞動力發展署督導、社團法人勞動與發展協會副研究員劉濬誠出席。

劉濬誠針對港澳生畢業留台評點制新規解釋，如增列採計經教育部認定之實習經驗，並調整在校就讀期間領取政府提供之獎學金或成績達前30％者之分項配分及總分，分項配分由10點調升至20點，總分由原先190點調升至200點，一樣達到70點即符合資格。

劉濬誠提醒，港澳生申請時須注意的相關事項，包含外國語言認定是以護照官方語言為主，也可提供相關語言鑑定證照，但鑑定文件需在效期內等。

另，策進會本梯次培訓課程還安排同學參訪「Pinkoi」、「鏡電視」、「關鍵評論網」、「彡苗空間實驗團隊」、「台灣設計研究院」、「台灣文創發展股份有限公司」等企業。營隊導師鼓勵參加同學表示，尋職不要怕遇困難，盡量多嘗試，應具備溝通、邏輯、策略及創意能力，從困難中找尋出路。

而與會同學分享稱，參訪行程中看到很多樂意聘請港澳同學的公司，也體驗不同的企業生態，並透過實際企業參訪及與企業代表座談等，更了解產業實際運作狀況，使視野更加開闊，對規劃未來有更進一步想法，收穫滿滿。

而為鼓勵相關學生多了解台灣文化，體驗台灣的風俗民情，並促進台港文化交流，陸委會及策進會今年陸續舉辦「2024港覺濠台IG圖文徵選活動」、「2024台港澳學生金門體驗營」、「香港影展」、「台港澳籃球交流賽」、「好友港節市集」等系列活動。

為了持續推動育才、攬才、留才政策，陸委會與台港經濟文化合作策進會於本月24至27日合辦「2024台港澳職涯啟航培訓營第一梯次-媒體產業、風格設計」。圖／策進會提供
為了持續推動育才、攬才、留才政策，陸委會與台港經濟文化合作策進會於本月24至27日合辦「2024台港澳職涯啟航培訓營第一梯次-媒體產業、風格設計」。圖／策進會提供

澳門 護照 陸委會 香港

延伸閱讀

高中應屆畢業生17.1萬人 升學率8成6創5年新高

陸委會發陸旅遊警戒 蔣萬安喊話中央勿加劇衝突、應多交流

【專家之眼】陸港澳橙色旅遊警示訊息恐將成為空包彈

轉為橙色燈號！陸委會調升大陸旅遊警戒 交通部回應了

相關新聞

曾接待美國總統 北京老牌長城飯店業績慘澹求生

曾接待美國總統雷根等政要的北京長城飯店傳出客源不足暫停營業；陸媒報導，作為中國第一批五星級飯店，長城飯店當年的風光程度堪...

提供留台就業選擇！鼓勵港澳畢業生留下 陸委會、策進會辦職涯培訓營

為持續推動育才、攬才、留才政策，陸委會港澳蒙藏處組長李晉梅近日於一場活動表示，勞動部近期修訂外國專業人員入國工作資格及審...

李強「猛藥說」遭蔽…分析：等同承認經濟病入膏肓 打擊市場信心

三中全會即將召開之際，總理李強25日在遼寧大連夏季達沃斯論壇致詞時表示，政府正借鑒中醫固本培元理念，改善經濟，他同時強調...

電器業內卷 格力開懟小米：你的技術是什麼

中國知名家電大廠格力電器槓上競爭對手小米，格力董事長董明珠28日在年度股東大會上砲轟對手，「小米在網上號稱自己成為第一，...

獨角獸500強…中增32企冠全球 集中先進製造、汽車

中國人民大學中國民營企業研究中心發布「2024全球獨角獸企業500強榜單」，今年中國新增全球獨角獸500強企業共有32家...

4年41座晶圓廠將投產…北京扶植中企 歐憂晶片市占降

歐盟執委會日益擔心，隨著北京加強投資半導體業並嘗試在關鍵技術上實現自給自足，歐盟晶片製造商在中國的市占率可能銳減。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。