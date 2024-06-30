曾接待美國總統 北京老牌長城飯店業績慘澹求生

曾接待美國總統雷根等政要的北京長城飯店傳出客源不足暫停營業；陸媒報導，作為中國第一批五星級飯店，長城飯店當年的風光程度堪稱傳奇，只是隨著風華褪去，消費者求新求變之下，傳統飯店經營模式面臨巨大挑戰。

北京長城飯店暫停營業消息從社群媒體傳出後引發關注，21世紀經濟報導29日前往現場查證，向留守工作人員確認，長城飯店確實於2023年年底停業，目前已有半年。何時重新營業暫不得而知。

21世紀經濟報導指出，北京長城飯店於1983年12月試營業，當時前往參觀的民眾和單位絡繹不絕，最多一天達2000多人次，北京市政府辦公廳還專門發文各單位暫時不要組織去參觀。1985年正式對外營業。它是北京市第一個引入了國際五星級品牌概念的飯店。

長城飯店作為全中國第一批的五星級飯店，當年的風光程度可想而知，連時任美國總統的雷根及夫人都曾在此下榻。此外飯店擁有當年北京最高的旋轉餐廳、及中式庭院式的西餐廳和味道冠絕全北京的粵菜和川菜。整個飯店亮點無數，曾是中國飯店業的標竿，據說當時入住一晚費用相當於中國普通職工幾個月的工資。

報導指出，但近年北京長城飯店卻在公眾視線中銷聲匿跡。隨著周圍大量更高級、奢華飯店的落成，加上曾經座落於飯店的會所「天上人間」重創了這家老牌五星級飯店的聲譽，北京長城飯店的地位持續下滑，經營情況持續惡化。如今這家老牌飯店是要重裝再出發，還是換做其他賽道，目前尚不得知。

另據財聞網29日報導，長城飯店因客源不足停業，近年來，隨著旅遊市場的日益多元化和消費者需求的不斷變化，傳統的飯店經營模式面臨了巨大的挑戰。

這篇報導表示，一些專家認為，長城飯店這次停業是市場調整的必然結果，但同時也是一個機遇。在當前的旅遊市場環境下，只有不斷創新和適應市場變化，才能在競爭中立於不敗之地。