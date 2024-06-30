遜於預期！陸6月非製造業PMI降至50.5

大陸國家統計局30日公布最新數據顯示，6月大陸非製造業商務活動指數降至50.5，較上月下降0.6個百分點，遜於市場預期的51，不過，該指數仍高於臨界點，顯示大陸非製造業繼續保持擴張。中國物流與採購聯合會副會長蔡進認為，6月指標下降是由於「五一」假期需求集中釋放後，接觸型消費相關服務業活動在高基數影響下才較上月回落。

製造業採購經理指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）均以50%作為榮枯線，指數高於50%代表景氣呈現擴張；低於50%代表景氣緊縮。

中國大陸物流與採購聯合會網站消息指出，分行業來看，大陸建築業商務活動指數為52.3，比上月下降2.1個百分點；服務業商務活動指數為50.2，比上月下降0.3個百分點。從行業看，航空運輸、郵政、電訊廣播電視及衞星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數位於55以上較高景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。

此外，新訂單指數為46.7，比上月下降0.2個百分點，表明非製造業市場需求景氣度略有回落。分行業看，建築業新訂單指數為44.1，與上月持平；服務業新訂單指數為47.1，比上月下降0.3個百分點。

另，從業人員指數為45.8，比上月下降0.4個百分點，表明非製造業企業用工景氣度有所降低。分行業看，建築業從業人員指數為42.9，比上月下降0.4個百分點；服務業從業人員指數為46.3，比上月下降0.4個百分點。

業務活動預期指數為57.2，比上月升0.3個百分點，繼續位於較高景氣區間，顯示非製造業企業對市場發展前景保持樂觀。分行業看，建築業業務活動預期指數為54.7，較上月降1.6個百分點；服務業業務活動預期指數為57.6，較上月升0.6個百分點。

蔡進認為，6月大陸非製造業商務活動指數較上月有所下降，但仍在50%以上，代表著非製造業經營活動保持擴張，但增速較上月放緩。繼此前「五一」假期需求集中釋放後，接觸型消費相關服務業活動在高基數影響下較上月有所回落，導致非製造業經營活動成長放緩。

蔡進指出，從預期來看，暑期消費相關服務業需求預計在未來兩個月集中釋放，或成為支撐大陸非製造業保持平穩運作的主要拉動力量。