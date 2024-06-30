陸商用大模型紛紛降價 百度、阿里降價搶客加速洗牌

美國OpenAI近年帶動全球ChatGPT熱潮，促使人工智慧（AI）大模型經濟一年半內在全球技術百花齊放。儘管OpenAI從未正式向大陸用戶提供過服務，但近期表示將終止對大陸開發者提供API服務，這仍引起大陸國產大模型廠商對用戶的「收割」。不僅推出用戶「零成本遷移計劃」，而價格戰又帶來商用競爭的加速，包括字節、阿里、百度等在內多家大廠近一月也紛紛降價。

中國商報指出，6月25日，OpenAI在官方郵件中指，自7月9日起，OpenAI將開始阻止來自非支援國家和地區的API（應用程式介面）流量。而受影響組織，若希望繼續使用OpenAI的服務，必須在其支持的國家或地區內存取。

值得注意的是，OpenAI此前並未向大陸市場提供服務，也未向大陸用戶開放註冊和使用。不過，不少大陸開發商主要透過「套殼」的方式來使用OpenAI進行開發和營運，而「套殼」手法則意同於將原本運行於某一操作系統上的應用程式，在不改變其原有代碼的情況下，透過一層橋接技術，使其能夠在其他操作系統上運行的一種技術手段。

大陸資深電信業分析師馬繼華認為，OpenAI終止對大陸開發者提供API服務，主要還是因為美國在人工智慧方面的對華限制。大陸大模型廠商分為兩種，一種是自建算力，對大語言模型進行訓練，這種廠商不會受到OpenAI終止服務的影響。

馬繼華續指，另一種是嫁接在OpenAI的GPT模型上，利用GPT模型能力，套殼研發在地化應用。這樣的公司可能會因此受到影響。若想繼續生存下去，只能依託大陸擁有算力能力的頭部大模型廠商。長遠來看，將有利於大陸人工智慧產業自主化發展。

截至目前，多家大陸國產大模型廠商不僅向大陸開發者推出「零成本遷移計劃」，同時，還紛紛順勢降價一波。大陸官媒《經濟日報》指，百度智能雲千帆大模型平台共有7款機型免費開放。從實際數據來看，降價確實可提高大模型獲客量。百度的兩款主力大模型ERNIE Speed和ERNIE Lite於宣布免費開放後，兩周時間其日調用量就漲了10倍。

阿里雲則宣布將qwen-plus大模型的API定價為OpenAI的1/50，輸入價格為0.004元/1000 tokens，輸出價格為0.012元/1000 tokens。同時，阿里雲也提供2,200萬個免費tokens，進一步降低開發者的嘗試門檻。

哈爾濱工業大學商學院院長馬濤認為，大陸通用大模型產品高度同質化，無法透過差異化功能來吸引更多消費者，最終造成了本次大規模降價。經過去年的「百模大戰」後，大陸在網信辦登記備案的生成式人工智慧服務數量已連續個多月維持在117家不變。

馬濤料，未來大陸通用類大模型產品也將經歷一輪大浪淘沙，常見常用的知名大模型數量將最終穩定在10個左右。