陸6月官方製造業採購經理指數49.5% 維持緊縮

中國大陸ㄌ物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心30日發布6月大陸採購經理人指數（PMI）。其中，6月大陸製造業採購經理指數為49.5%，與上月持平，符合預期。此前，路透針對19位經濟學家的調查預測，今年6月大陸PMI可能為49.5%，與上月持平，持續維持在緊縮區間。

中國大陸物流與採購聯合會網站消息指出，從分項指數看，生產端穩中有增。 6月份，生產指數為50.6%，繼續位於擴張區間，我國製造業生產活動維持穩中有增動能。在經歷了連續2個月的快速上升後，製造業原物料價格成長明顯放緩。 6月原物料購買物價指數為51.7%，較上月下降5.2個百分點，降幅明顯。從企業調查來看，6月反映原料成本高的製造業企業比重為43.7%，較上月下降1.2個百分點。

製造業採購經理指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）均以50%作為榮枯線，指數高於50%代表景氣呈現擴張；低於50%代表景氣緊縮。

中國大陸物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，大陸6月PMI指數與上月持平，但仍處榮枯線之下，這顯示經濟仍處蓄積回升力量的階段，面對的下行壓力仍然較大。今年以來，大陸多項穩定成長、促回升的政策靠前發力，其成效的不斷顯現，逐步增強經濟回升力量；同時要特別注意需求收縮問題仍然突出。

張立群說，6月PMI指數中的新訂單指數在榮枯線下又回落0.1個百分點，反映市場需求不足的企業占比進一步提高到62.37%。而受需求收縮影響，PMI中的生產採購等指數皆呈現回落態勢，顯示需求收縮所造成的經濟下行壓力仍較大。

鑑於此，張立群分析，目前大陸正處推動經濟全面回升逆水行舟的關鍵階段，必須充分認識市場引導的需求收縮及其自我加速機制的嚴重性，必須顯著加大宏觀經濟政策逆週期調節力度，顯著加大政府投資對企業訂單的拉動動作用，帶動企業生產投資不斷活躍和就業情勢的轉變，並加速使需求收縮轉向需求擴大。

此前，路透指出，由19位經濟學家針對6月PMI的預測的調查結果顯示其中位數為49.5%，與上月持平。其中，最高的預測值為50%，最低為49.1%。調查指出，過去一段時間的多項數據顯示大陸經濟正在努力恢復，然而要求發布新措施持續刺激經濟的聲浪仍未停歇。與此同時，大陸房地產危機也持續對當地內需經濟造成影響。