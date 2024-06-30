iPhone促銷奏效 5月大陸出貨增40%

大陸信通院最新數據顯示，2024年5月大陸國內智慧型手機出貨量為2,860萬支，年增13.5%。彭博根據官方數據計算，外國品牌成長率達到50%以上，而其中蘋果手機占據絕大多數，5月iPhone在大陸出貨量較去年同期激增40%。

蘋果手機今年前兩個月在大陸市場出貨下滑後，3月重返成長，4月出貨量更是暴增52%。部分原因是蘋果及其大陸經銷商自2024年開始以來一直降價促銷，這些活動一直持續到618購物節大促。在此之前，蘋果最新一代手機在大陸市場銷量曾出現雙位數下滑，市占率被華為等大陸品牌搶占。

研調機構Canalys此前報告指出，經歷了長達13個季度的激烈競爭後，華為在2024年第1季成功重返中國大陸智慧手機市場的榜首位置。

Canalys數據顯示，大陸智慧型手機今年首季整體出貨量與去年同期持平，達到6,770萬支。在這個市場中，華為憑藉其Mate及nova系列的熱烈市場反響，出貨量高達1,170萬支，大陸市占達到17%，重奪第一。

國際數據公司（IDC）發布的2024年第1季中國手機市場追蹤報告則顯示，榮耀以17.1%的市占拿下第一，華為緊隨其後，市占17%位列第二。OPPO、蘋果和vivo也分別位列第三至第五位。蘋果首季大陸市占位列第五，出貨量較去年同期下降25%。