SHEIN擬訂在港上市備案

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸快時尚網購巨頭希音（SHEIN）儘管已向英國監管機構提交在倫敦證交所上市申請，但仍不排除在香港進行首次公開招股（IPO）的可能性，視香港上市為後備方案。 路透
大陸快時尚網購巨頭希音（SHEIN）儘管已向英國監管機構提交在倫敦證交所上市申請，但仍不排除在香港進行首次公開招股（IPO）的可能性，視香港上市為後備方案。 路透

大陸快時尚網購巨頭希音（SHEIN）儘管已向英國監管機構提交在倫敦證交所上市申請，但仍不排除在香港進行首次公開招股（IPO）的可能性，視香港上市為後備方案。

英國《金融時報》報導，SHEIN先前提交招股申請，尋求今年內在倫敦證交所IPO，該公司的估值約為500億英鎊（約640億美元），可能成為英國有史以來規模第二大IPO。

消息曝光後，有人權組織指SHEIN供應鏈涉及新疆，而新疆被指存在侵犯人權行為，促請當局拒絕SHEIN上市申請，一些英國政界人士也批評SHEIN的生意模式存在避稅之嫌，使其倫敦上市前景未明。今年初，SHEIN也向美國提交上市申請。不過美國上市申請陷入膠著，當地政界有聲音反對讓SHEIN在美國上市。

SHEIN於2012年在江蘇南京成立，主攻跨境電商並取得成功，之後公司把總部從大陸轉移至新加坡，試圖使供應鏈多元化，以及聘請西方高管改組管理層，但外界仍認定是陸資企業。

《華爾街日報》此前報導，由於SHEIN的後台辦公室和大部分供應鏈都在中國大陸，最大的市場卻在美國，使該公司陷入中美緊張的地緣政治競爭中。

SHEIN申請在美上市前要向大陸證監會提交海外上市申請，據報也曾接受網信辦的數據安全調查。據大陸規定，只要企業的50%或以上營收、利潤、總資產或淨資產產生於大陸境內，且業務活動主要部分在該國進行；或高級管理層大多為大陸公民或居住在境內，符合其中一項標準，便須遵守大陸上市規則。

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