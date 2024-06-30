上汽在歐蓋廠 不放棄市場

歐盟計畫從7月4日開始，將對上汽集團電動車加徵38.1%關稅。上汽集團總裁王曉秋強調，上汽集團肯定不會放棄歐盟市場，「占據歐盟汽車市場一定市占對上汽而言非常重要，歐洲是世界汽車工業的發源地，如果能夠占到5%以上市占率，就能真正體現企業的國際競爭力。」

上觀新聞報導，外界普遍認為，上汽集團被加徵最高關稅38.1%，與在海外市場銷量迅速崛起有關。2023年上汽集團海外銷量突破120萬輛，在英國與歐洲市場交付量高達24.3萬輛，占所有大陸汽車品牌在當地市場交付量的75%。

上汽集團是目前大陸向歐洲出口量最大的汽車製造商，僅2024年前五個月，就在歐洲市場交付超過10萬輛MG（名爵）汽車。原本是英國品牌的MG，被上汽集團於2007年接手，上汽集團並在2023年7月宣布將在歐洲建廠。

除設立工廠之外，上汽集團還將建立歐洲工程技術中心，選址放在德國的法蘭克福。目前在歐洲設有銷售公司以及行銷服務據點。

科技網站「快科技」報導，王曉秋表示，上汽集團將透過包括中東、東南亞在內的全球產銷布局來平衡歐盟市場可能出現的波動。另外，MG在澳洲等發達國家市場銷售情況也很不錯，值得繼續培育。

歐盟於6月12日宣布，計畫從7月4日開始，對從大陸進口的電動汽車加徵臨時反補貼稅，具體比例為比亞迪17.4%、吉利20%、上汽38.1%、配合調查的其他電動車生產商21%、所有未配合調查的其他電動車生產商38.1%。

上汽之所以被收取最高關稅，一方面是因為出口量最大，另一方面是沒有按照歐盟要求公布包括電池數據等核心資料。

值得一提的是，近日有知情人士透露稱，歐盟計畫略微下調對大陸製造電動汽車的關稅加徵幅度，其中，上汽集團的額外稅率從38.1%下調到37.6%，吉利的從20%降到19.9%，比亞迪的17.4%維持不變。