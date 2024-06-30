聽新聞
test
0:00 / 0:00

全面監管 陸新規明定稀土國有

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸公布「稀土管理條例」，自10月1日起施行，條例明定稀土屬於國家所有。路透
大陸公布「稀土管理條例」，自10月1日起施行，條例明定稀土屬於國家所有。路透

據新華社報導，大陸國務院總理李強日前簽署國務院令，公布「稀土管理條例」，自今年十月一日起施行。該條例明確稀土資源屬於國家所有，任何組織和個人不得侵佔或破壞稀土資源，國家對稀土資源實行保護性開採。

「稀土管理條例」共卅二條，新華社指出，條例規定稀土管理工作應當貫徹落實黨和國家的路線方針政策、決策部署，堅持保護資源與開發利用並重，遵循統籌規劃、保障安全、科技創新、綠色發展的原則。

該條例還規定對稀土開採和稀土冶煉分離實行總量調控，明確工業和信息化主管部門和其他有關部門按照職責分工對稀土的開採、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用、產品流通、進出口等活動進行監督檢查。

稀土是一組包括十七種元素的重要金屬合稱，對於多種高科技應用至關重要。根據美國地質調查局統計，二○二二年，中國稀土產量佔全球產量比重約七成以上，其次為美國。

華爾街日報日前報導，美國的戰爭機器依賴於細小的金屬部件，例如稀土磁鐵對F–35、飛彈制導系統、無人機與核潛艇都是必不可少的，但中國的稀土磁鐵就佔全球市場份額的百分之九十二。

「稀土管理條例」公布後，大陸司法部、工信部連袂發布新聞稿稱，當前中國稀土管理仍存在一些突出問題，如整治非法開採或非法冶煉分離、無指標或超指標生產、買賣非法稀土產品等違法行為的手段不足、處罰力度不夠。因此，有必要制定專門的行政法規，為稀土資源保護和產業發展提供法治保障。

國務院 美國

延伸閱讀

大陸公布稀土管理條例 明定國有全面監管！牢牢掌控戰略資源

與李克強同待遇？三中全會召開之際 陸總理李強「這句話」遭刪

治經濟要「固本培元」 李強說了什麼重蹈李克強命運？

大陸總理李強出席夏季達沃斯論壇 喊反脫鉤、共同做大蛋糕

相關新聞

全面監管 陸新規明定稀土國有

據新華社報導，大陸國務院總理李強日前簽署國務院令，公布「稀土管理條例」，自今年十月一日起施行。該條例明確稀土資源屬於國家...

從工程師到百億公司副總！深圳54歲富豪去世 市值26億元股份竟沒人繼承

6月27日晚間，深圳開立生物醫療科技股份有限公司發布公告稱，公司董事、副總經理周文平於近日因病去世。公司及董事會對周文平先生的逝世致以沉痛哀悼，並向其家人表示深切慰問。

誇口「對標」輝達、股價飆破1300元 這家陸廠如今黯然下市

深交所28日晚間公告，「左江科技」終止上市。左江科技為DPU（圖形處理器）概念股，曾宣稱「對標輝達」，去年7月股價一度飆...

「就是韭菜一員」A股年賠31萬元 環時前總編曝股市慘況：我過度樂觀

環球時報前總編輯胡錫進去年6月宣布進場A股，27日他在微博發文分享這一年的投資成果和心路歷程。他表示，自己最早進場炒股，...

陸電器大廠互槓！曾批小米是「小偷」 格力董座再轟：你的技術是什麼？

中國知名家電大廠格力電器槓上競爭對手小米，格力董事長董明珠28日下午在年度股東大會上炮轟對手，「小米在網上號稱自己成為第...

與大陸跨境電商打價格戰？亞馬遜將開低價商店

大陸跨境電商衝擊各大網路電商，據陸媒報導，美國電商亞馬遜將在站內設低價商店，同時跟進全托管模式，應對新興跨境電商平台低價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。