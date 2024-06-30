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陸PMI 恐連二月收縮
大陸國家統計局今（30）日公布6月官方製造業（PMI），外媒預測為49.5，在近期一系列指標顯示經濟難以恢復元氣，以及要求採取新刺激措施呼聲依然高漲下，6月製造業活動可能連續第二個月收縮。
路透報導，參與調查的19位經濟學家，預測官方採購經理人指數（PMI）中位數與4月持平。其中，最高預測為50.0、最低為49.1。
儘管大陸5月出口超過預期，顯示製造商正在設法尋找海外買家，但專家表示，出口銷售是否可持續尚無定論。尤其是北京與華盛頓和布魯塞爾間的貿易緊張局勢日益加劇。與此同時，曠日持久的房地產危機繼續拖累內需。上個月零售額超出預期，但受到為期五天的五一假期推動，而1月至5月期間公共部門投資僅增長0.1%。
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