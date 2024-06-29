「就是韭菜一員」A股年賠31萬元 環時前總編曝股市慘況：我過度樂觀

環球時報前總編輯胡錫進去年6月宣布進場A股，27日他在微博發文分享這一年的投資成果和心路歷程。他表示，自己最早進場炒股，是想要了解中國經濟，但隨著加入股民隊伍中，越炒越投入，注入的資金也越來越多，有點上癮了，而且要自己「一定贏」。截至發文當天，胡錫進的總虧損為人民幣74,597元（合約新台幣31萬），佔人民幣70萬元本金的10.65%。

胡錫進表示，回過頭來看，自己還是有些過度樂觀，不夠瞭解股市曲折性。他指出，自己總是覺得一支股票跌得差不多，大盤跌得差不多，於是隨跌隨買。自己也捨不得割肉，導致一些股票在手裡深跌。此外，他寄希望於宏觀經濟形勢明顯好轉，形成對股市的拉動力，「但是那樣的拉動力沒有出現。股市政策出了很多，但是受各種拖累，那些政策對提振信心的作用不斷遞減。」

進場A股的出發點是希望能成為股市信心的一個力量因子，胡錫進稱，這是自己的一份善意。但他也承認沒那個力量，「我就是一個小散，大家也很快看出我股市操作的生澀，也沒啥內幕消息。我就是普通股民，或者說『韭菜』中的一員。」

胡錫進在文章中向股市管理者喊話，一定要把股民的利益真正放在第一位，他認為，股市幫助企業融資，但只有股民相信能夠賺到錢，而且至少不低於一半的人在一定周期裡賺到錢、或不太賠錢，大家才會相信價值投資的可靠，股市資金的來源才能永續。胡錫進指出，如果很多人賠錢的形勢不斷延續下去，不僅是股民損失，對中國金融市場肯定也是傷害。

胡錫進最後強調，自己不會離開A股市場，並相信股市早晚會來一波大的行情，無論等多久都要等到。在那之前，將與廣大股民一起承受並且希望著。