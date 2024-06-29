陸電器大廠互槓！曾批小米是「小偷」 格力董座再轟：你的技術是什麼？

中國知名家電大廠格力電器槓上競爭對手小米，格力董事長董明珠28日下午在年度股東大會上炮轟對手，「小米在網上號稱自己成為第一，但全是靠別人廠家做的產品」，更直言「你的技術是什麼？」。

據第一財經、財聯社等陸媒報導，近期中國網路上有一些文章與短影音指出，小米空調的銷量超過格力空調，董明珠在股東會上直接做出上述回應

董明珠表示，最近網上「編造的謠言較多」，「我們不斷打假」。

她質問，「小米說自己（空調）第一名，全靠別的廠家做產品，你的技術是什麼？誰是第一，消費者心裡有桿秤」。

董明珠在會上並談及，今年夏天不熱、下雨較多，對空調行業多少有點影響。去年格力電器面臨各種壓力，卻取得史上最好業績，這是新的起點。面對今年的市場壓力，「格力空調是看家的，要做到最好，增長點在冰箱和洗衣機」。

這不是第一次董明珠槓上小米。2019年，董明珠就曾說小米是「小偷」，她也曾說過，「如果小米缺乏自己的專利技術，就輸定了」。