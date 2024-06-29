中國將發布6月PMI 市場預測49.5%仍維持緊縮

中國將於30日發布今年6月的製造業採購經理人指數（PMI），根據路透針對19位經濟學家所做的調查預測，今年6月PMI可能為49.5%，與上月持平，持續維持在緊縮區間。

製造業採購經理指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）均以50%作為榮枯線，指數高於50%代表景氣呈現擴張；低於50%代表景氣緊縮。

路透社於28日發布調查結果，19位經濟學家針對6月PMI的預測中位數為49.5%，與上月持平。其中，最高的預測值為50%，最低為49.1%。

調查指出，過去一段時間的多項數據顯示中國經濟正在努力恢復，然而要求發布新措施持續刺激經濟的聲浪仍未停歇。

這份調查也提到，今年5月中國的工業及投資增速不如預期，顯示製造業者仍有「充分擔憂的理由」；另一方面，雖然5月的出口數據超乎預期，但也有分析指出，出口銷售情勢能否持續也值得觀察，特別是中國與歐盟間的貿易緊張情勢持續升溫。

與此同時，中國的房地產危機也持續對內需經濟造成影響。

報導引述分析人士指出，中國將在短期內推出更多的政策，而北京承諾加強財政刺激力道，也有助於推動中國國內消費加速成長。

凱投宏觀公司（Capital Economics）高級中國經濟學家伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）表示，政策的支持和強勁的出口有助於中國的經濟，不過「自己對於中期的經濟前景不太樂觀」。

也有分析師認為中國正尋找其他的經濟驅動引擎，以減少對於房地產的依賴，但是這樣的方向，可能與今年經濟成長率5%左右的目標相牴觸。