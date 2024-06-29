嫖娼風波後首次中國亮相 鋼琴王子李雲迪同框任正非引熱議

中國鋼琴家李雲迪近日一段與華為集團創辦人任正非同框的影片引發熱議。李雲迪2021年因嫖娼被抓，一度消失在公眾視野，這是他3年來首次在中國亮相。

港媒星島日報報導，21日華為在其松山湖總部舉辦了2024年開發者大會。根據現場流傳的影片，任正非身旁站著的男子與李雲迪頗為相似。

影片中，任正非穿著藍色短袖配卡其色休閒褲，臉上掛著笑容；李雲迪穿著短袖藍上衣與牛仔褲。

影片曝光後，引起中國網友議論。有中國網友說，華為與任正非在中國人民的心目中是很好的，疑問「怎麼會和一個嫖娼的人來往？這不是有損形象嗎？」

也有中國網友說，「任正非看中的是李雲迪的才華，忽略他曾經犯錯誤」，事情已經過去，沒必要舊事重提。

李雲迪被稱為「鋼琴王子」。2021年10月他在北京嫖娼被「朝陽群眾」舉報，中國音樂家協會宣布取消其會員資格，眾家官媒也一致譴責，並指他可能無法再繼續演藝行業。

2023年10月，被封殺2年的李雲迪在澳洲復出演出，被比喻為「王子回歸」，這是他醜聞後的第一次公開表演。