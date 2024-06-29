快訊

大安森林公園淪毛孩殺手？ 飼主痛心愛犬吃草不到1分鐘就暴斃

嚇！林森北路工地「90公分鋼筋」從天降砸騎士 北市府重罰承造人

MLB／超強反應！道奇球僮空手接飛球爆紅 大谷翔平：我的英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫖娼風波後首次中國亮相 鋼琴王子李雲迪同框任正非引熱議

中央社／ 台北29日電
中國鋼琴家李雲迪（左）近日一段與華為集團創辦人任正非（中）同框引發熱議。圖取自星島日報
中國鋼琴家李雲迪（左）近日一段與華為集團創辦人任正非（中）同框引發熱議。圖取自星島日報

中國鋼琴家李雲迪近日一段與華為集團創辦人任正非同框的影片引發熱議。李雲迪2021年因嫖娼被抓，一度消失在公眾視野，這是他3年來首次在中國亮相。

港媒星島日報報導，21日華為在其松山湖總部舉辦了2024年開發者大會。根據現場流傳的影片，任正非身旁站著的男子與李雲迪頗為相似。

影片中，任正非穿著藍色短袖配卡其色休閒褲，臉上掛著笑容；李雲迪穿著短袖藍上衣與牛仔褲。

影片曝光後，引起中國網友議論。有中國網友說，華為與任正非在中國人民的心目中是很好的，疑問「怎麼會和一個嫖娼的人來往？這不是有損形象嗎？」

也有中國網友說，「任正非看中的是李雲迪的才華，忽略他曾經犯錯誤」，事情已經過去，沒必要舊事重提。

李雲迪被稱為「鋼琴王子」。2021年10月他在北京嫖娼被「朝陽群眾」舉報，中國音樂家協會宣布取消其會員資格，眾家官媒也一致譴責，並指他可能無法再繼續演藝行業。

2023年10月，被封殺2年的李雲迪在澳洲復出演出，被比喻為「王子回歸」，這是他醜聞後的第一次公開表演。

任正非 李雲迪

延伸閱讀

能做飯會掃地 華為機器人「夸父」與高層擊掌亮相

華為發布「純血鴻蒙」開發者測試版 第4季投入商用

連蘋果都暴跌…大陸最暢銷5個PC品牌 除了華為出貨量全下滑

深化創新 華為擬與大陸及海外大學合作

相關新聞

比亞迪推低價車型 陸汽車價格戰加劇…經銷商越賣越虧轉型難

大陸汽車市場價格戰延續，競爭越來越激烈，汽車經銷商也經歷著汽車價格低、品牌銷量下滑、與汽車製造公司關係惡化等困境，焦慮情...

嫖娼風波後首次中國亮相 鋼琴王子李雲迪同框任正非引熱議

中國鋼琴家李雲迪近日一段與華為集團創辦人任正非同框的影片引發熱議。李雲迪2021年因嫖娼被抓，一度消失在公眾視野，這是他...

陸發表2024獨角獸企業報告 大陸增32家居全球首位

6月28日，由青島市人民政府和中國人民大學中國民營企業研究中心主辦的「2024獨角獸企業500強大會」在青島市嶗山區舉辦...

中國證監會主席多地調研 陸媒：監管將有新行動

中國證監會28日消息，近期證監會黨委書記、主席吳清與其他官員先後到訪深圳、廣州、上海、北京等地，針對進一步全面深化資本市...

與大陸跨境電商打價格戰？亞馬遜將開低價商店

大陸跨境電商衝擊各大網路電商，據陸媒報導，美國電商亞馬遜將在站內設低價商店，同時跟進全托管模式，應對新興跨境電商平台低價...

增強二三線城市與北美連結 中美開通全新國際貨運航線

聯邦快遞近期在青島和廈門開通至美國的全新國際貨運航線，並將在該地建立國際口岸操作中心，提升操作和清關效率，滿足當地客戶日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。