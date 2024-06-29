比亞迪推低價車型 陸汽車價格戰加劇…經銷商越賣越虧轉型難

大陸汽車市場價格戰延續，競爭越來越激烈，汽車經銷商也經歷著汽車價格低、品牌銷量下滑、與汽車製造公司關係惡化等困境，焦慮情緒蔓延。調查數據顯示，汽車經銷商對汽車品牌的滿意度已經跌至近年新低。

據澎湃新聞報導，大陸全國工商聯汽車經銷商商商會秘書長邢海濤在2024年中國汽車流通行業大會上表示，持續8年的「經銷商對主機廠（汽車製造公司）滿意度調研」，在今年創下滿意度新低僅56.1%，年減8.7個百分點，降幅為歷年最大。

一名河南汽車經銷商告訴澎湃新聞記者，公司從去年開始虧損，但要維持公司正常運轉，還需要完成銷量任務才能拿到汽車製造公司的銷售獎勵，不然就會陷入虧損的惡性循環。這些經銷商被逼得做出口生意，用低價把車賣給貿易商，貿易商透過自己的管道將車賣到中亞等地，以此來消化庫存壓力。

2024年以來，以新能源汽車品牌比亞迪為首推動車市價格戰，部分車型的低價版本降幅普遍達人民幣數萬元。而合資品牌經銷商在如此激烈的市場競爭中，不僅要面對車價下跌，更經歷銷量銳減。今年5月，主流合資品牌市場份額已經跌至28.8%。

2024中國汽車流通行業大會期間，多位經銷商集團高層出，合資品牌和進口車的市場份額在持續下降，導致經銷商成交價格持續下滑、利潤持續減少，同時庫存卻持續增加。即便是大經銷商集團也正面臨增收不增利的困境。其中，中升集團去年淨利潤年減超過20%，永達集團淨利潤年減超過60%，美東汽車淨利潤更是年減超過70%。

大陸國家信息中心前副主任徐長明指出，目前業界廣泛認同「份額比利潤更重要、生存下來是第一位，降價還管用的時候，不得不降價」。

即使經銷商想轉換合作廠商，但往往要砸資源清理庫存和重新整修，是現有資金完全無法支付的轉型成本。因此不少經銷商只能被動等當前合作的汽車製造公司調整產品組合、銷售政策等來拉動銷量。

想終止跟汽車製造公司的合作也不容易，全國工商聯汽車經銷商商商會方面有關負責人向澎湃新聞記者表示，在當前汽車銷售模式下，汽車經銷商無論是主動或被動選擇終止合作、關閉或更換經營汽車品牌，在資產貶值、庫存車輛及售後備件處理、客戶權益、員工遣散等方面都面臨一系列現實問題。原因包括現有政策法規不足以對汽車經銷商提供清晰有力的市場進出保護機制；汽車製造公司大多對經銷商終止合作持消極態度，後續處理也沒有相對一致的標準和處理機制。