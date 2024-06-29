陸車市大打價格戰 比亞迪成最大推手…經銷商利潤降、庫存增困境浮現

中國汽車業大打價格價競爭，汽車經銷商面臨利潤下降困境，汽車市場進入存量市場，庫存增加也成為了難題，經銷商承受龐大經營壓力，業內瀰漫焦慮情緒。

澎湃新聞今天報導，中國汽車業持續「內捲」（指過度競爭導致能量消耗），價格戰為主要競爭手段，汽車經銷商作為汽車企業下游，其正在經歷價格倒掛（指進貨價格高於銷售價格）、品牌銷售數量下降等困境。

全國工商聯汽車經銷商商會秘書長邢海濤日前在2024中國汽車流通行業大會上表示，經銷商對於車企滿意度降低，去年滿意度為64.8%，今年僅有56.1%，創下8年調查以來新低點，下降程度也是歷年來最大。

河南一家小型經銷商表示，這兩年壓力很大，被逼得去做出口生意，將車子低價賣給貿易商，其再透過管道將車子銷往中亞。公司去年以來持續虧損，仍得正常營運、不能中斷，因為若未完成銷售任務，不能拿到車企分潤；倘若拿不到分潤，真的是踏入虧損惡性循環。

今年以來，電動車龍頭比亞迪成為車市價格戰最大推手，主力車型漢、唐、秦、元等推出低價版本，降幅達人民幣數萬元，多款經典車型價格也下殺。一週前，豐田Corolla車型售價降為7.18萬元（約新台幣32.2萬元），凸顯出合資品牌經銷商無奈。

報導提到，合資品牌經銷商不僅要面對車價下跌，還要應付銷量銳減，在汽車市場進入存量市場的現在，主流合資品牌今年5月市場占比跌至28.8%，數年前合資品牌還算占有新車市場一大半江山。

在2024中國汽車流通行業大會期間，多位經銷商集團高管發言指出，合資品牌和進口車的市場份額持續下降，導致經銷商成交價格持續下滑、利潤持續減少，同時庫存卻在持續增加。

一家大型經銷商集團負責人表示，公司積極展開自主品牌和新能源品牌的業務，去年集團整體營收有成長，不過利潤水準遠未達到預期目標，這主要是受到持續降價促銷、營銷費用上漲所導致。

前國家資訊中心副主任、正高級經濟師徐長明指出，在目前汽車行業競爭中，業界普遍認為，市場份額占比相較利潤更重要，生存下來為第一重點，只要降價還管用，那就不得不降價，比亞迪、特斯拉還有繼續降價的能力。