中國證監會主席多地調研 陸媒：監管將有新行動

中國證監會28日消息，近期證監會黨委書記、主席吳清與其他官員先後到訪深圳、廣州、上海、北京等地，針對進一步全面深化資本市場改革展開調研。中國媒體財聯社指出，這代表監管將有新行動。

據中國媒體財聯社報導，吳清近日率隊調研走訪多地，通過召開座談會、實地走訪等方式，分別與上市公司、行業機構、投資者、專家學者及系統單位代表深入交流，聽取意見。

報導認為，從最新的調研結果以及吳清的表態觀察，證監會正在深入開展註冊制等資本市場改革綜合評估，在此基礎上將抓緊研究謀劃進一步全面深化資本市場改革的一攬子舉措。

這一次調研後，證監會明確了接下來的4條工作主線。第一，進一步提升資本市場對新產業新業態新技術的制度包容性和精準性，加快推進「科創板八條」落實落地；第二，著力推動上市公司高質量發展，加快完善發行上市、訊息披露、併購重組等基礎制度。

第三，著力推動中介機構提供高標準的專業服務，大力強化執業能力建設，加快推進建設一流投行和投資機構；第四，著力推動實現違法違規「高成本」，大幅強化行政、刑事、民事立體化追責，保持嚴監管強監管態勢，切實維護「三公」的市場秩序和保護中小投資者合法權益。

報導指出，吳清表示，證監會將堅持穩中求進、遠近結合、綜合施策，堅持尊重規律、守正創新，著力推動高水平的市場化改革。

吳清在今年初任證監會主席後多次進行調研。2月19日，吳清率隊前往銀河證券金融街營業部與多名個人投資者代表進行座談交流。接著今年4月，針對落實資本市場「1+N」政策體系、進一步全面深化改革、更好服務新質生產力發展等主題，開展調研督導，調研中，實地走訪了4家科技創新企業。