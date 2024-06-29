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增強二三線城市與北美連結 中美開通全新國際貨運航線

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
聯邦快遞近期在青島和廈門開通至美國的全新國際貨運航線。（圖／取自新華社）
聯邦快遞近期在青島和廈門開通至美國的全新國際貨運航線。（圖／取自新華社）

聯邦快遞近期在青島和廈門開通至美國的全新國際貨運航線，並將在該地建立國際口岸操作中心，提升操作和清關效率，滿足當地客戶日益增長的商貿需求。

據中國網報導，這是聯邦快遞首次在青島和廈門開通國際貨運航線。開通初期，航線每周飛一個航班。其中一條航線從青島膠東國際機場起飛，經停日本大阪，前往聯邦快遞在美國的主要轉運樞紐城市，山東地區客戶出口北美的包裹或重貨，運輸時間相比以往預計將縮短一天。

另一條航線從廈門高崎國際機場起飛，經停韓國仁川，至美國阿拉斯加州安克拉治，將為廈門及福建地區客戶提供更大的運能，也有助縮短客戶出口北美包裹和重貨的運輸時間。

聯邦快遞中國區操作副總裁許寶燕表示，此次開通全新國際貨運航線，是聯邦快遞積極響應大陸外貿增長需求，深化與當地市場合作的舉措，「新增航線可以有效增強中國主要二三線城市與亞太和北美市場之間的運力連接，幫助當地企業更好地連接全球市場。」

根據報導，聯邦快遞在大陸每周有超過300個國際航班，透過位於北京、上海、廣州和深圳的四個國際口岸操作中心，將大陸客戶與聯邦快遞全球貨運網絡相連。

客戶 廈門 航線

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