陸發表2024獨角獸企業報告 大陸增32家居全球首位

6月28日，由青島市人民政府和中國人民大學中國民營企業研究中心主辦的「2024獨角獸企業500強大會」在青島市嶗山區舉辦。同期發布了《2024全球獨角獸企業500強發展報告》及《2024全球獨角獸企業500強榜單》。

報告指稱，在全球資本市場壓縮的背景下，許多獨角獸企業減緩上市步伐，致使世界各地獨角獸企業新增數量有所下降。但中國的發展勢頭依舊迅猛，在今年全球獨角獸企業500強中，先進製造、汽車科技、生活服務等優勢賽道新增獨角獸企業32家，躍居全球首位。

而據央視新聞客戶端，2024全球獨角獸企業500強在青島發表。獨角獸企業是指成立10年以內、估值超過10億美元的未上市創業公司，是衡量一個國家或地區創新生態和經濟發展活力的重要指標。2024年全球獨角獸企業500強總估值近30兆元，較2023年成長7%。

報導稱，從分佈格局來看，主要集中在美國、中國、印度、英國和加拿大、德國等國家。其中，美國和中國佔比達74.6%。從業界來看，主要集中在金融科技、先進製造、資訊科技和醫藥健康等14個領域。今年，中國新增全球獨角獸500強企業共有32家，數量居全球首位；新增企業主要集中在先進製造、汽車科技、金融科技、企業服務和人工智慧等領域。

中國發明協會獨角獸企業創新分會會長解樹江表示，這得益於中國大陸龐大的市場規模、完善的產業配套體系和強大的政策支持，推動更多的創新要素向科技企業匯聚，使得新質生產力能夠更快地實現商業化和規模化，推動大陸經濟轉型升級，並在全球經濟發展中發揮越來越重要的作用。