香港交易所爭取LME在港設金屬倉庫

港交所行政總裁陳翊庭近日表示，港交所正探索將香港列為倫敦金屬交易所（LME）金屬倉庫地點的可能性，最近已委託第三方進行可行性研究，並得到市場大力支持，特別是獲得香港能源礦產與大宗商品聯合會的支持。

香港經濟日報報導，陳翊庭表示，香港LME倉庫可以加強大陸實體金屬市場與LME國際定價之間的聯繫，創造更多市場套利機會，改善物流成本。

事實上，今年1月底，路透引述LME倉儲委員會提交報告指出，LME表達將香港作為工業金屬儲存地的興趣。並稱香港LME倉庫可被視為與大陸及香港深度合作的展示。香港作為一個良好的交貨地點（GDL），彌補了倫敦金屬交易所交貨網絡中的差距。

不過香港要作為交貨點仍有障礙，路透引述消息人士說法指出，包括中國大陸對在香港的外國公司和個人的影響力不斷增強，帶來風險；香港倉儲空間成本過高；香港對在LME交易的銅和鋁等工業金屬的進口量微不足道。

成立於19世紀的倫敦金屬交易所（LME）是世界上最大的有色金屬交易所，並於2012年被港交所以港幣167億元全資收購。其交易品種有銅、鋁、鉛、鋅、鎳和鋁合金，此前LME在2022年因為倫鎳遭史詩級逼空的「妖鎳」事件而備受關注。