香港出口增速上修至11% 受惠全球電子業復甦、大陸經濟平穩

受惠全球電子業強勁復甦等因素，香港貿發局昨（28）日公布2024年年中出口評估，並將今年出口增長由2023年12月預測的4%至6%，上調到9%至11%。

香港貿發局表示，受惠於電子產品訂單大幅增長，香港出口在2024年前五個月年增12.5%。電子產品業占香港出口總值約70%，因此訂單持續增加成為香港上半年整體出口表現的主要增長引擎。

香港2024年出口增速上調概況 圖／經濟日報提供

其中，大陸和東協對電子零部件的需求，大大推動香港電子產品出口。中通社報導指出，2024年1至5月，香港對中國大陸出口年增21.1%，對東協出口上升19.8%。工業原料和中間產品約占90%。

香港貿發局研究總監范婉兒表示，全球電子業明顯復甦，以及中國大陸經濟平穩，這兩個正面因素是上調出口預測的最主要原因。

香港貿發局首席經濟學家趙永礎表示，香港整體出口回升，但部份消費品類別的出口呈現下行態勢，不同行業出口亦表現參差。除了屬於消費電子的視聽產品增長外，香港珠寶出口亦出現2%增幅，主要受惠於一些阿拉伯聯合大公國等新興市場的需求提升。

不過，第2季運輸成本上升超越經濟放緩帶來的風險，成為香港出口商最關注的議題，資金成本持續停留在高點和匯率波動也被視為主要挑戰。同時，香港出口商預計電子商貿的拓展、眾多海外市場恢復增長，以及人工智慧和新科技應用，有望帶動業務好轉。

此外，大陸財政部等三部門同意提高由港澳入境居民攜帶行李物品的免稅額度，由目前的人民幣5,000元，提高至12,000元，同時保留在入境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品的政策，額度合計為15,000元。

香港行政長官李家超在社群媒體發文回應，港府正推動業界主動創新求變，善用大陸惠港政策措施，努力把人氣轉化為財氣。李家超指出，今年前五個月訪港旅客人數持續上升，截至5月底，訪港旅客總數達1,800萬人次，年增78%。