秘魯總統訪陸期間 中秘宣布實質完成自貿協定升級談判

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）25到29日對中國大陸進行為期4天的國是訪問，在此期間，大陸商務部長王文濤與秘魯外貿旅遊部部長加爾多28日簽署文件，宣布兩國實質完成自貿協定升級談判，將加速完成法律審核、國內程序等工作，力求盡快簽署升級議定書。

中秘自貿協定於2009年4月簽署，2010年3月生效，雙方並於2018年底啟動自貿協定升級談判，涵蓋原產地規則、海關程序及貿易便利化、衛生與植物衛生措施、服務貿易、商務人員臨時入境、投資、電子商務、競爭政策、智慧財產權、標準合作、全球供應鏈、環境與貿易等領域。

根據大陸商務部網站消息，王文濤與加爾多28日簽署了《中華人民共和國商務部和秘魯共和國外貿旅遊部關於實質完成中國—秘魯自由貿易協定升級談判的諒解備忘錄》，雙方確認兩國已實質完成中秘自貿協定升級談判。

雙方認為，實質完成升級談判有助於深入挖掘兩國貿易投資潛力，並承諾繼續為兩國企業營造非歧視、透明、公平、開放的營商環境，以進一步保護和促進雙向投資。雙方強調，將繼續共同支持多邊主義和開放的區域主義，反對貿易保護主義和單邊主義。

今年亞太經濟合作會議（APEC）峰會由秘魯主辦，大陸商務部表示，中方認知到APEC秘魯年所確定的優先合作領域具有正面意義。秘魯方面則歡迎中方加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的意願，重申CPTPP對能夠滿足「奧克蘭三原則」的經濟體加入保持開放。

所謂的「奧克蘭三原則」是去年在紐西蘭擔任CPTPP輪值主席國期間議定，規範新入會案的審議原則，包含高標準、展現遵守貿易承諾、共識決等三項內容。

大陸國家主席習近平28日下午與博魯阿爾特會談，兩國在會談後共同見證簽署「2024年至2029年共同行動計畫」以及經貿合作、數位經濟、科技創新、檢驗檢疫、新聞媒體等領域多項雙邊合作文件。習近平說，中方歡迎更多秘魯優質產品進入大陸市場，並指雙方要共同努力，確保錢凱港如期建成，成為中拉之間的陸海新通道，使「錢凱到上海」真正成為促進中秘共同發展的繁榮之路。