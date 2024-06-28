上海海峽兩岸研究會換屆 顧祖華當選新任會長

上海海峽兩岸研究會（海研會）28日召開換屆大會暨第二屆第一次會員大會，海研會前駐會副會長顧祖華當選新任會長。上海市台辦副主任李驍東出席會議並表示，希望在市台辦的部署下，海研會繼續為上海對台工作重鎮建設做出貢獻。此外，會議還邀請海協會副會長、國台辦前新聞局長馬曉光作專題報告。

公開資料顯示，海研會成立於2019年9月，是協調組織上海涉台研究機構與學者進行海峽兩岸關係研究的平台。五年前由上海市海峽兩岸交流促進會、上海東亞研究所所長章念馳和上海社科院台灣研究中心主任盛九元發起，經上海市民政局批准成立。

海研會的任務包含組織涉台研討會、承擔有關單位課題研究和專業培訓、開展兩岸學術交流和政策宣傳、提供兩岸和台灣問題及涉台事務的對策建議，編輯出版學術書籍和涉台學術刊物等。

上觀新聞報導，海研會28日召開換屆大會暨第二屆第一次會員大會，來自上海市各涉台研究機構、大學、相關單位近百名會員參加會議。會議選舉產生了第二屆理事會，海研會前駐會副會長、市台辦前二級巡視員顧祖華當選新一屆會長。

據悉，顧祖華在上海市台辦任職期間曾多次來台參訪，對台灣的歷史典故、政治及社會結構與生態有深入的了解。顧祖華筆耕不輟，不時對兩岸關係及台灣時政撰寫評論文章。

上海市台辦副主任李驍東出席28日會議，並在會上充分肯定了海研會成立以來的工作成效。他表示，依託上海涉台研究高地優勢，海研會廣泛凝聚上海市涉台學者力量，積極開展課題研究、學術交流、青年學者培養等工作，多項成果得到中共中央台辦和市委的肯定。他並期許海研會在市台辦的部署下，推動各項工作再上新台階，繼續為上海對台工作重鎮建設做出貢獻。