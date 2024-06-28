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陸股上半年表現差 三大指數均下跌

中央社／ 台北28日電

全球股市今年頻創新高，中國大陸A股相對表現不佳，三大指數上半年均告下跌；5300多檔上市股票當中，半年來股價上漲的不到800檔，跌幅逾10%的將近4000檔。分析指出，資金動能不足，A股仍在探底。

綜合金融界、華爾街見聞、新浪財經報導，陸股今天迎來上半年最後一個交易日，三大指數早盤集體開低，隨後震盪反彈。下午收盤，滬指報2967點，上漲0.73%，未收復3000點關卡；深成指報8848點，下跌0.01%；創業板指報1683點，下跌1.16%。

滬深兩市今天成交額人民幣7033億元（下同，約新台幣3.14兆元），雖然較上一交易日放量逾769億元，資金動能仍顯不足。

今天A股上半年收官，其中，滬指半年累計下跌0.25%；深成指下跌逾6%，創業板指數下跌逾10%。滬指雖然跌幅最少，但上半年曾經連跌6週，創6年以來最長連跌週數記錄。

在個股方面，中國央企、國企為主的藍籌股表現突出，中石油、中國海油、中遠海控等「中字頭」上半年股價大漲逾40%；但中小型股票普遍下跌。全市5300多檔股票當中，只有不到800檔上漲，跌幅逾10%近4000檔，跌幅逾30%的近2000檔。

回顧上半年行情，A股呈現先抑後揚、再調整的走勢。1月至2月初，滬指一度重挫至2635點。其後，官方頻頻出招救市，滬指5月24日上漲至3174點，但其後連跌6週，6月21日跌破3000點關卡。

中信建投分析，A股繼續縮量調整，現有資金博弈下板塊持續性很難維持，當下市場仍處在「尋底」的過程中。近期人民幣匯率是觀察的重點之一，目前離岸人民幣兌美元已突破7.3，短期對外資的流向是有影響，近期北向資金的連續流出也是受此影響進而影響A股盤面。

人民幣 指數 滬指

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