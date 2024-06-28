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中國央行：促進房地產市場平穩健康發展

中央社／ 上海28日電

中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會召開第2季例會。會議強調，充分認識房地產市場供需關係新變化，順應人民對於優質住房新期待，促進房地產市場平穩健康發展。

中國人民銀行官網今天發布貨幣政策委員會第2季例會內容，這場會議25日在北京召開，由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持。

會議表示，充分認識房地產市場供需關係新變化，順應人民對於優質住房新期待，致力推動已推出的金融政策措施見效，以促進房地產市場平穩健康發展，加大對市場與保障住房供應體系的金融支持力道，加快構建房地產發展新模式。

會議指出，目前外部環境更趨於複雜嚴峻，世界經濟成長動能不強，通貨膨脹有回跌趨勢，主要經濟體經濟成長和貨幣政策呈現分化樣貌。中國經濟延續回升向好態勢，仍有需求不足、社會預期偏弱等挑戰。

會議強調，必須穩中求進、以進促穩、先立後破，不斷地鞏固穩中向好基礎，精準有效地實施穩健貨幣政策，做好逆周期調節，更好地發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，推動經濟良性循環。

會議提到，加大支持科技型企業融資行動方案，引導金融機構增加有市場需求的製造業中長期貸款，支持加快建設現代化產業體系，做好支持民營經濟發展壯大的金融服務。

中國人民銀行 貨幣

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