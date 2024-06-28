大陸5月手機市場旺 出貨年增16.5%至3033萬支
大陸信通院28日發布數據顯示，2024年5月，大陸國內市場手機出貨量3032.9萬部，年增16.5%；其中，5G手機2553.1萬部，年增26.6%，佔同期手機出貨量的84.2%。
1月至5月，大陸國內市場手機出貨量1.22億部，年增13.3%，其中5G手機1.02億部，年增20.3%，佔同期手機出貨量的83.9%。
2024年5月，大陸國產品牌手機出貨量2530.1萬部，年增12.8%，佔同期手機出貨量83.4%；上市新機型46款，年增48.4%，佔同期手機上市新機型數量的93.9%。
1月至5月，大陸國產品牌手機出貨量1.02億部，年增18.8%，佔同期手機出貨量的83.4%；上市新機型166款，年減1.8%，佔同期手機上市新機型數量92.7%。
智慧手機的部分，2024年5月出貨量為2860萬部，年增13.5%，佔同期手機出貨量的 94.3%；上市新機型37款，年增37.0%，佔同期手機上市新機型數量的75.5%。
1月至5月，智慧手機出貨量1.15億部，年增11.1%，佔同期手機出貨量的94.4%；上市新機型130款，年減17.7%，佔同期手機上市新機型數量的72.6%。
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