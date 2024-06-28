快訊

中職選秀Live／張育成狀元、吳念庭榜眼可望穩當 兄弟第三順位有懸念？

涉網路詐騙！103名台灣人遭印尼逮捕 刑事局：洽取資料及犯罪情資

大陸5月手機市場旺 出貨年增16.5%至3033萬支

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖在北京華為旗艦店，一位顧客正在查看新款華為Pura70系列手機。路透社
圖在北京華為旗艦店，一位顧客正在查看新款華為Pura70系列手機。路透社

大陸信通院28日發布數據顯示，2024年5月，大陸國內市場手機出貨量3032.9萬部，年增16.5%；其中，5G手機2553.1萬部，年增26.6%，佔同期手機出貨量的84.2%。

1月至5月，大陸國內市場手機出貨量1.22億部，年增13.3%，其中5G手機1.02億部，年增20.3%，佔同期手機出貨量的83.9%。

2024年5月，大陸國產品牌手機出貨量2530.1萬部，年增12.8%，佔同期手機出貨量83.4%；上市新機型46款，年增48.4%，佔同期手機上市新機型數量的93.9%。

1月至5月，大陸國產品牌手機出貨量1.02億部，年增18.8%，佔同期手機出貨量的83.4%；上市新機型166款，年減1.8%，佔同期手機上市新機型數量92.7%。

智慧手機的部分，2024年5月出貨量為2860萬部，年增13.5%，佔同期手機出貨量的 94.3%；上市新機型37款，年增37.0%，佔同期手機上市新機型數量的75.5%。

1月至5月，智慧手機出貨量1.15億部，年增11.1%，佔同期手機出貨量的94.4%；上市新機型130款，年減17.7%，佔同期手機上市新機型數量的72.6%。

品牌 智慧手機

延伸閱讀

裁太多人？特斯拉大陸重新聘用被裁退員工

韓媒曝中芯設備頻故障 8成AI晶片有缺陷

陸委會調升大陸旅遊警示 法人估對航空、觀光股影響有限

世界日報社論／賴清德內外威逼的憲法大戰

相關新聞

陸茶飲新品被評有腳味 陸記者實測：更像襪子味

大陸連鎖冰淇淋與茶飲品牌「蜜雪冰城」近日推出新品「糯香檸檬茶」，味道引發關注，不少網友吐槽喝得想吐，「一股腳味，感覺很像...

大陸5月手機市場旺 出貨年增16.5%至3033萬支

大陸信通院28日發布數據顯示，2024年5月，大陸國內市場手機出貨量3032.9萬部，年增16.5%；其中，5G手機25...

裁太多人？特斯拉大陸重新聘用被裁退員工

據界面新聞報導，多位前特斯拉員工表示，特斯拉大陸少量部門正在重新聘用部分被裁退員工，且多集中在銷售和服務領域。

韓媒曝中芯設備頻故障 8成AI晶片有缺陷

被大陸各界期待能取代輝達AI晶片A100的華為昇騰910B，是由中芯國際代工，然而啟動量產已經6個多月，至今8成晶片仍有...

大衛扳倒歌利亞？Adidas中國員工小紅書成功舉報貪污高層收回扣

據外媒報導，Adidas（愛迪達）中國區高層近日被爆出涉及貪污與職場霸凌的醜聞。一名自稱是愛迪達中國區員工的網友通過小紅書發布舉報信，指控該高層及其下屬在與廣告公司、網紅等合作時收受回扣，並解僱持不同意見的人，消息也被傳回愛迪達德國總部。

中讓利避貿戰只換來歐盟0.1%關稅調降？網民怒批侮辱、要祖國硬起來

美媒報導稱，歐盟決定「微調」對中國電動車關稅，調降幅度0.1％至0.5％不等，被視為歐盟釋出善意。美媒分析稱，中國一邊放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。