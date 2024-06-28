大陸5月手機市場旺 出貨年增16.5%至3033萬支

據外媒報導，Adidas（愛迪達）中國區高層近日被爆出涉及貪污與職場霸凌的醜聞。一名自稱是愛迪達中國區員工的網友通過小紅書發布舉報信，指控該高層及其下屬在與廣告公司、網紅等合作時收受回扣，並解僱持不同意見的人，消息也被傳回愛迪達德國總部。

2024-06-28 15:01