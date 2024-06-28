陸茶飲新品被評有腳味 陸記者實測：更像襪子味

大陸連鎖冰淇淋與茶飲品牌「蜜雪冰城」近日推出新品「糯香檸檬茶」，味道引發關注，不少網友吐槽喝得想吐，「一股腳味，感覺很像抹布水」，有大陸記者實測發表不同看法，蜜雪冰城今日則在微博發文回應。

根據瀟湘晨報，上海地區糯香檸檬茶售價為人民幣6元起（合約新台幣25元），介紹詞是「茶中有奇香，天然糯米香」，類似新品還有糯香綠茶，售價為人民幣5元起（合約新台幣21元）。

瀟湘晨報記者實際購買品嘗該款飲料後發現，糯香檸檬茶確實有淡淡的糯米味，至於說是否有腳臭味，記者表示，個人感覺聞起來更像輕微襪子味，養過狗的人應該對小狗爪子的味道很熟悉，確實有淡淡狗爪味道，他並強調，並非貶義。而該款飲料實際入口的味道清爽，幾乎沒有異味。

蜜雪冰城官方客服回應，蜜雪冰城所有的飲品都有統一製作標準，門市需要按照統一標準來製作，具體要以個人品嚐的口感為準。該品牌官方微博並在28日發文回應稱，糯香檸檬茶中的「獨特氣味」，是由天然草本植物糯米香葉散發的糯米清香。